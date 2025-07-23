晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

上洋第二間「空氣美學事務所」開幕 全年維持20％成長

2025/07/23 16:34

上洋與三菱重工空調的概念門市「空氣美學事務所」進駐信義微風。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）上洋與三菱重工空調的概念門市「空氣美學事務所」進駐信義微風。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠上洋（6728）與日本三菱重工空調攜手打造的「空氣美學事務所」第二家門市啟動，正式進駐微風信義百貨。上洋總經理吳國華表示，門市主要目標是提升品牌形象與認識度，看今年空調市場受關稅等總經變數、颱風壓抑，不過隨著品牌認知打開等因素帶動，今年全年有望維持20％成長。

上洋旗下有空調、洗衣兩大事業群，吳國華說，上半年受美國關稅等因素壓抑，加上打房政策、7月連續2個颱風衝擊中南部消費者來店意願等因素，整體市場相較往年不佳，營運壓力較大。不過展望台灣的關稅稅率即將出爐，若有望談到不錯稅率，就有助刺激消費、帶動來客數。

儘管對市場審慎對待，不過上洋上半年營運表現不俗，上半年累計營收24.2億元、年增55%，創同期新高。吳國華指出，對下半年仍審慎因應，預期全年成長約在20%、營運維持去年水準；今日開幕的第二間空調門市有望擴展品牌形象與認同感，精緻洗衣門市第三季也將持續展店。

上洋說明，「空氣美學事務所」提供從選型諮詢、規劃設計、系統施工到售後服務的一站式解決方案，也提供英日文專業多語言管家式服務的「專案顧問師」，搭配重視空間美學與技術協調的「空氣規劃師」，以及負責系統安裝與調校的「方案實踐師」等角色，實現功能與美感兼具的理想居住體驗。

上洋也說，今日開幕活動特別邀請國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生親臨站台，兩人以其對「看得見的畫面」與「看不見的感受」的見解，與「空氣美學事務所」展開深度對話，引領觀眾體驗空調、空氣與藝術交融的全新定義。

展望未來，上洋指出，將與三菱重工將持續導入高效節能新機種，強化產品線策略，並同步推進品牌經營與通路拓展布局，形塑出更具規模與影響力的品牌價值鏈，打造兼具質感與專業的品牌風貌，為上洋空調事業打造長線、具韌性的成長基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財