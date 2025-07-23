上洋第二間「空氣美學事務所」開幕 全年維持20％成長

上洋與三菱重工空調的概念門市「空氣美學事務所」進駐信義微風。圖為總經理吳國華。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕家電廠上洋（6728）與日本三菱重工空調攜手打造的「空氣美學事務所」第二家門市啟動，正式進駐微風信義百貨。上洋總經理吳國華表示，門市主要目標是提升品牌形象與認識度，看今年空調市場受關稅等總經變數、颱風壓抑，不過隨著品牌認知打開等因素帶動，今年全年有望維持20％成長。

上洋旗下有空調、洗衣兩大事業群，吳國華說，上半年受美國關稅等因素壓抑，加上打房政策、7月連續2個颱風衝擊中南部消費者來店意願等因素，整體市場相較往年不佳，營運壓力較大。不過展望台灣的關稅稅率即將出爐，若有望談到不錯稅率，就有助刺激消費、帶動來客數。

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儘管對市場審慎對待，不過上洋上半年營運表現不俗，上半年累計營收24.2億元、年增55%，創同期新高。吳國華指出，對下半年仍審慎因應，預期全年成長約在20%、營運維持去年水準；今日開幕的第二間空調門市有望擴展品牌形象與認同感，精緻洗衣門市第三季也將持續展店。

上洋說明，「空氣美學事務所」提供從選型諮詢、規劃設計、系統施工到售後服務的一站式解決方案，也提供英日文專業多語言管家式服務的「專案顧問師」，搭配重視空間美學與技術協調的「空氣規劃師」，以及負責系統安裝與調校的「方案實踐師」等角色，實現功能與美感兼具的理想居住體驗。

上洋也說，今日開幕活動特別邀請國際導演蔡明亮與亞太影帝李康生親臨站台，兩人以其對「看得見的畫面」與「看不見的感受」的見解，與「空氣美學事務所」展開深度對話，引領觀眾體驗空調、空氣與藝術交融的全新定義。

展望未來，上洋指出，將與三菱重工將持續導入高效節能新機種，強化產品線策略，並同步推進品牌經營與通路拓展布局，形塑出更具規模與影響力的品牌價值鏈，打造兼具質感與專業的品牌風貌，為上洋空調事業打造長線、具韌性的成長基礎。

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