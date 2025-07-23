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新貿易時代揭幕！分析師：10％關稅等同零關稅 15％值得慶賀

2025/07/23 16:29

川普宣佈與日本達成協議，對日本產品課徵15%關稅。（路透）川普宣佈與日本達成協議，對日本產品課徵15%關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普宣佈與日本達成協議，將對日本進口產品，包括汽車與汽車零組件徵收15%關稅，此前，美國與菲律賓、印尼、越南也達成19%至20%的關稅協議，預料其他東南亞國家可能也取得類似稅率。分析師認為，相關協議為全球最大製造業基地提供對美貿易新格局的清晰輪廓。

法國外貿銀行（Natixis）新興市場經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）說，「我們現在生活在10%關稅等於是零關稅的新常態，15%至20%的關稅看起來還不差，如果其他所有國家的稅率也一樣的話」。她補充，「15%至20%的關稅，對美國企業而言，從國外進口而非在地生產類似產品，仍是有利可圖的」。

美日協議乍看之下，對日本並不利，但投資人卻對此協議大表歡迎，日經225暴漲逾3%。畢竟15%的對等關稅已較本月初川普宣佈的25%大幅下降，而輸美汽車也從先前的25%關稅降至15%。

Annex財富管理（Annex）首席經濟學家雅各森（Brian Jacobsen）指出，「這標誌市場會為15%關稅慶賀的新時代，一年前，這樣水準的關稅將令人震驚，如今，卻讓人鬆了一口氣」。他補充，投資人掌聲雷動是因為先前25%的關稅太高，對比之下15％低了許多，這就是「錨定效應」（anchoring effect）

亞洲開發銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）也說，「市場對這樣的變化相當樂觀，我不確定投資人是否已充分了解高關稅干擾可能造成的衝擊效應」。

巴克萊銀行分析師Brian Tan指出，新近的協議延續了關稅15%至20%的趨勢，川普近期表示，他傾向的基礎關稅並非當前的10%而是15%至20%之間，這可能使亞洲的GDP預測有下行風險。

經濟學家警告，迄今尚未受到關稅衝擊的美國消費者，在未來幾月就會遭遇成本轉嫁的局面。高盛集團經濟學家預期，美國對等關稅底線將從10%上升至15%，此結果將加劇通膨，影響經濟成長。

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