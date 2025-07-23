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台灣為何稱霸晶片製造？外媒點破「這1關鍵」 北美永遠學不來

2025/07/23 16:26

英國AI晶片公司執行長指出，像台灣等地能主導晶片製造，是因為重視「高品質」製造，而這種精神在北美根本不存在。（資料照，歐新社）英國AI晶片公司執行長指出，像台灣等地能主導晶片製造，是因為重視「高品質」製造，而這種精神在北美根本不存在。（資料照，歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣在晶片製造的地位難以撼動，在全球半導體產業中佔有一席之地。英國AI晶片公司執行長一語點破關鍵指出，像台灣等地能主導晶片製造，是因為重視「高品質」製造，而這種精神在北美根本不存在。

美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，新冠疫情期間出現的供應鏈衝擊，促使美國等政府加快腳步推動製造業回流，晶片產業尤其面臨嚴重瓶頸，因此成為首要政策目標。各國政府承諾投入數十億美元補貼，藉此提升國內的晶片生產能力。其中邏輯很簡單，因為晶片如今是各種現代電子設備的核心元件，增加當地的晶片製造量，便能打造更穩定的供應鏈。隨著AI應用不斷擴大對高階晶片的需求，各國政府更是加倍努力建構在地晶片製造實力，但並非所有晶片製造生態系統都足以生產支撐AI應用的高階處理器。

英國人工智慧晶片製造商Graphcore的執行長暨董事長圖恩（Nigel Toon）週二在《財富》主辦的新加坡AI腦力激盪會議（Fortune Brainstorm AI）上指出「很多人忽略了文化層面的因素。」他說「為什麼最先進的晶片都是在韓國、台灣、日本生產的？這些地方真正重視『高品質』的製造，他們擁有一種精神，而這種精神在北美是不存在的。」

圖恩指出，韓國和台灣並非一開始就是晶片強國，而是在1990至2000年代，全球開始將半導體產業的關鍵環節外包，才讓這些地區的企業有機會專注於晶片生態系中的關鍵領域。例如，ASML製造的設備便是台積電用來生產蘋果晶片的關鍵工具。儘管各國政府現正全力建構自己的晶片製造能力，圖恩強調，仍需建立一個系統，讓不同經濟體既能合作，又能說出「這一關鍵環節由我掌握」這樣的話。

安謀（ARM）副總裁暨首席商務長艾比（Will Abbey）也同意，隨著半導體地位日益重要，全球開始重新思考相關投資策略。他表示「整個產業的成熟度，加上AI成本的提升，正迫使大家用全新方式思考如何掌握資料與建構基礎設施。」他補充說「半導體與AI現在從幕後走到聚光燈中心。」

報導提及，為了吸引高端晶片製造，世界各國政府已承諾投入數十億美元補貼。例如，台積電目前計劃在德國、日本和美國新建或擴建晶片廠。今年稍早，台積電承諾將在美國亞利桑那州追加1000億美元投資。不只大國，規模較小的國家也在思考如何擴大在晶片供應鏈中的角色。馬來西亞長期作為晶片封裝與組裝的重鎮，現在也希望透過支持晶片設計和資料中心事業，進一步往上游發展。

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