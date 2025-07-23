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科學園區政策環評暴增3千公頃 環團：先盤點閒置工業區 以褐地為優先

2025/07/23 16:24

國科會提出增設科學園區政策環評，把過去政策環評新設科學園區面積上限，從2036年1000公頃修正為2050年的3000公頃；環團認為，恐破壞農地及環境生態，呼籲以褐地為優先。（記者黃宜靜攝）國科會提出增設科學園區政策環評，把過去政策環評新設科學園區面積上限，從2036年1000公頃修正為2050年的3000公頃；環團認為，恐破壞農地及環境生態，呼籲以褐地為優先。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕為了依照產業發展趨勢與區域需求，國科會調整原政策環評新設（擴建）園區面積上限，從2036年1000公頃修正為2050年的3000公頃，該案今（23）日在環境部召開環境影響評估審查委員會；會前環團質疑，該次計畫恐徵收大面積農牧用地、罔顧2028全國國土計畫通盤檢討，呼籲應以褐地為優先，並先盤點閒置工業區使用。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，科學園區擴建案政策環評到初審時，國科會才說明是「桃竹苗大矽谷」及「大南方新矽谷」2計畫要新增用地，該計畫劃設區域不明，不是在既有科學園區或產業園區周邊，勢必選擇大面積農地，進行大規模土地徵收，不利於環境生態、毀農，呼籲應以褐地為優先。

台灣石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠指出，大量科學園區閒置、晶圓產業和AI產業移往美國，科學園區用地的需求應該大量調降。

中科污染搜查線秘書長徐宛鈴質疑，2028年全國國土計畫通盤檢討未到，行政院卻又核定「大南方新矽谷」和「桃竹苗大矽谷」推動方案，應先經過全國國土計畫通盤檢討再核定。

彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰表示，目前已開發卻租不出去的銅鑼科學園區、宜蘭科學園區、二林園區與中興園區出租率約50-60％，最低甚至只有近40%，其中二林與銅鑼園區因水資源不足而受限，宜蘭與中興園區則是定位不足、缺乏人才等問題，在既有問題尚未解決之際，卻又計劃擴大開發，等同於「漏洞未補、又挖新洞」。

看守台灣協會秘書長謝和霖表示，高科技產業雖具龐大經濟產值，但既有科學園區已影響所在地區的用水、用電、河川與空氣污染等，若再擴增將不利於對環境。呼籲環境部應新增幾個要件，如方圓30公里範圍內的園區外土地，建物總樓地板面積不得增加、綠地與農地面積不得減少；園區用水用電應100％自行生產製造，且2050年前再生能源與再生水使用比例達100％、廢棄物資源化比例應達95％等。

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