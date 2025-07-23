巧克力巨頭Hershey's宣佈漲價 漲幅高達2位數

為因應原物料成本上漲，巧克力品牌巨頭「好時（Hershey’s）」宣佈漲價。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應原物料成本上漲，巧克力品牌巨頭「好時（Hershey’s）」宣佈漲價，巧克力產品平均漲幅高達2位數。

綜合媒體報導，Hershey’s週二（22日）表示，已通知零售合作夥伴，公司巧克力產品的平均價格將上漲2位數。由於與零售合作夥伴的討論仍在進行中，Hershey’s拒絕對定價行動的具體細節發表評論。

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對於漲價決定，Hershey’s表示，與關稅或貿易政策無關，它反映了原料成本上漲的現實，包括可可價格空前的上漲。

報導指出，受天氣惡劣及可可樹嚴重病害影響，可可豆價格在過去2年一路飛漲，可可期貨價格更是在去年12月衝上每公噸1萬2646美元（約新台幣37萬），歷史新高。雖然目前可可期貨價格已經降溫，近期落到每公噸8156美元（約新台幣23.9萬）的水準，但仍高於本世紀初的水平。

受漲價消息激勵，Hershey’s 22日盤中股價一度股價上漲3.3%，最高觸及182.63美元，最終收在181.69美元，漲幅2.79%。

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