晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巧克力巨頭Hershey's宣佈漲價 漲幅高達2位數

2025/07/23 16:55

為因應原物料成本上漲，巧克力品牌巨頭「好時（Hershey’s）」宣佈漲價。（示意圖，彭博）為因應原物料成本上漲，巧克力品牌巨頭「好時（Hershey’s）」宣佈漲價。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應原物料成本上漲，巧克力品牌巨頭「好時（Hershey’s）」宣佈漲價，巧克力產品平均漲幅高達2位數。

綜合媒體報導，Hershey’s週二（22日）表示，已通知零售合作夥伴，公司巧克力產品的平均價格將上漲2位數。由於與零售合作夥伴的討論仍在進行中，Hershey’s拒絕對定價行動的具體細節發表評論。

對於漲價決定，Hershey’s表示，與關稅或貿易政策無關，它反映了原料成本上漲的現實，包括可可價格空前的上漲。

報導指出，受天氣惡劣及可可樹嚴重病害影響，可可豆價格在過去2年一路飛漲，可可期貨價格更是在去年12月衝上每公噸1萬2646美元（約新台幣37萬），歷史新高。雖然目前可可期貨價格已經降溫，近期落到每公噸8156美元（約新台幣23.9萬）的水準，但仍高於本世紀初的水平。

受漲價消息激勵，Hershey’s 22日盤中股價一度股價上漲3.3%，最高觸及182.63美元，最終收在181.69美元，漲幅2.79%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財