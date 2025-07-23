銀行刷卡優惠大比拚：日本韓國旅遊回饋最高32.5％

根據統計，國人出國目的地，光是日本和韓國旅遊人次相加，就占48.7%，幾乎是一半人數。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕哈日又哈韓！根據統計，國人出國目的地，光是日本和韓國旅遊人次相加，就占48.7%，幾乎是一半人數。對此，本國銀行主管表示，銀行推出各種刷卡優惠活動，包括消費享最高7.5%回饋等，無論是日本或是前往韓國旅遊，都有相關刷卡優惠或是好禮增送活動，以刺激暑假國旅的消費市場。

暑假是國人出國旅遊旺季，統計顯示，今年1-4月國人出境累計已達546萬8954人次，其中，最多國人前往的國家仍是日本與南韓，累積266萬965人次，佔國人出國比例一半；也就是說，每兩個出國的國人就有一位是去日韓。

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國銀業者表示，首先，針對喜愛日本旅遊的顧客，像是玉山銀行推出的熊本熊信用卡，卡面以活潑的熊本熊為主角、結合台日特色景點與經典元素設計，其中，兩款為日圓雙幣信用卡，在國外消費直接以外幣帳戶中的日幣扣款，減輕日幣匯率變動困擾。

即日起至12月31日前日本一般消費加碼至2.5%現金回饋無上限，可於當期帳單直接折抵，且在日本指定商店包含交通卡儲值、機票、住宿、租車、購物、美食與樂園門票等超過30家知名通路，最高享8.5%回饋；新戶首次申辦玉山熊本熊卡正卡，核卡後30天內新增國內一般消費滿3,999元，還能獲得「熊本熊26吋胖胖行李箱」。

另一方面，喜愛韓國旅遊的顧客，推薦申辦玉山Unicard，具有「個人化的隨選方案，打造最適化的信用卡」特色，顧客可視個人的使用習慣，搭配玉山Wallet自由切換「簡單選」、「任意選」及「UP選」回饋方案，9月30日前新戶使用玉山Unicard於韓國消費最高享7.5%回饋，搭配綁定LINE Pay於韓國指定商店消費滿額最高享32.5%優惠。

此外，使用玉山世界卡於國外一般消費享1%現金回饋無上限，登錄活動再享滿30萬元加碼1%、滿60萬元加碼2%優惠，更有專屬機場接送、市區停車禮遇，提升整體旅遊體驗。另持玉山星宇航空聯名卡於星宇航空官方網站/App購票最高享9折優惠，國外一般消費享10元1哩回饋，為常出國的顧客提供更好的用卡服務。

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