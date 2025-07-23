台電員工李元瀚殉職 妻深情發文「今生來世永遠愛你」惹哭網

台電員工李元瀚。（擷取自李元瀚Threads）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台電嘉義區營業處36歲員工李元瀚，因颱風復電作業不幸觸電重傷，搶救多日仍不治，家屬決定捐出器官，讓他的生命以另一種形式延續。他的妻子昨（22日）在社群平台寫下「今生來世，永遠愛你」，簡短卻深刻的話語，令無數網友紅了眼眶。

李元瀚15日在嘉義縣義竹鄉執行高壓電搶修作業，疑因現場人員溝通未確實，誤判電力已切斷，導致他在空中作業時，遭6000伏特高壓電電擊，當場失去意識。雖經同仁即刻施以心肺復甦術、救護人員緊急送醫，並裝置葉克膜搶救，病況仍未見起色，家屬決定捐贈器官、遺愛人間，最終於22日上午7點許宣告死亡。

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李元瀚與妻子育有2名年幼女兒，是家中支柱。他的妻子昨日於「Threads」貼出簡短訊息，「我，李元瀚的妻子，今生來世，永遠愛你。」，引來大量留言與悼念。許多民眾感念他為公共電力付出的無私精神，也對其家屬表達關懷。

經濟部也發文致哀，形容他是「無披風的超人」、「照亮台灣的英雄」，承諾將妥善協助處理後續事宜，給予遺族最大支持。「元瀚，你已圓滿完成使命，可以安心離去。你的精神、你的奉獻，將永遠銘刻在台電、也在台灣每個被你照亮的角落。」

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