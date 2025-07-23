防詐出招！台新銀等多家國銀 調降存款帳戶ATM提款限額

台新銀行今 （23） 日宣布，自9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕由於國內詐騙猖獗無孔不入，多家國銀業者陸續先後宣布，針對自動櫃員機ATM 提款限額予以調降，繼臺灣銀行、合作金庫、兆豐銀行、中信銀行後，台新銀行今 （23） 日宣布跟進，自9月23日起調降存款帳戶ATM提款限額，針對第三類數位存款帳戶ATM提領單筆限額由現行15萬元調降至5萬元、每日限額由現行15萬元、調降至10萬元

詐騙案件有增無減，為防範詐騙以保障用戶帳戶安全，台新銀行今天宣布，國銀第一、二類數位存款帳戶及一般存款帳戶單筆及每日的ATM提領限額，皆由現行15萬元調降至10萬元。

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台新銀行提醒，若第三類數位存款帳戶客戶有較高額度的單筆提領需求，可攜帶雙證件正本至台新銀行任一分行辦理數位帳戶升級作業。

此外，今年第一季台新銀行已經與臺北地檢署簽署MOU，運用AI技術鎖定潛在高風險帳戶，一旦發現重大可疑交易，將可立即通報檢方調查，提前揪出疑似詐騙帳戶。

台新銀行近來發現有詐騙集團，利用以下常見手法進行詐騙，包括歹徒假冒台新銀行業務人員或疑似偽冒FB粉絲專頁進行貸款詐騙，甚至出示偽造員工識別證以獲取您的信賴。

其他手法包括：竄改來電顯號：以來電顯示台新銀行代表號（如：87989088、+886226553355或其他台新銀行服務代表號）之方式取得客戶信任並進行詐騙；釣魚信件：假借台新銀行名義要求登入網路銀行並輸入帳號及密碼或輸入信用卡卡號/信用卡有效期限/信用卡背面末三碼及OTP驗證碼等信用卡資料予不明第三人，從中截取相關資訊，造成資訊外洩及損失。加入特定LINE帳號或群組：常見收到「有急事找你｣、「投資、報明牌｣、「偽冒投資」或「借貸」等訊息引誘加入LINE帳號或群組等。

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