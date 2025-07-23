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高鐵新竹車站特定區開發啟動 宏匯雙塔打造「台灣矽谷」新地標

2025/07/23 16:01

宏匯集團高鐵新竹車站特定區開發案，今天在鐵道局長楊正君（右起4人）、新竹縣長楊文科、宏匯董事長許崑泰及竹北市長鄭朝方等帶領和見證下動土。（記者廖雪茹攝）宏匯集團高鐵新竹車站特定區開發案，今天在鐵道局長楊正君（右起4人）、新竹縣長楊文科、宏匯董事長許崑泰及竹北市長鄭朝方等帶領和見證下動土。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕宏匯集團取得交通部鐵道局高鐵新竹車站特定區開發經營權，將投入逾百億元，興建2棟地上26層、地下4層的商場百貨、店舖及辦公大樓，雙塔樓高均為119.4公尺，未來更規劃三鐵共構大平台，今天舉行第一階段工程動土典禮，預計2027年底完工後，期為「台灣矽谷」打造門戶的新地標。

交通部鐵道局長楊正君表示，高鐵新竹站未來不僅是新竹的門戶，更是新竹的核心，高鐵站提供科技業在不同廠區之間快速連結的重要據點。宏匯集團提出都市設計、建築設計，還有未來三鐵共構的大平台，預留未來輕軌要進入的場站空間和路線連結，並為改善高鐵站前的車行動線，將轉乘功能移至地下2樓。鐵道局對宏匯集團深具信心，期望此開發案為新竹帶來嶄新的面貌。

宏匯集團取得高鐵新竹車站特定區開發經營權，今天舉行第一階段工程動土典禮。（記者廖雪茹攝）宏匯集團取得高鐵新竹車站特定區開發經營權，今天舉行第一階段工程動土典禮。（記者廖雪茹攝）

新竹縣長楊文科表示，新竹縣發展腳步加快，縣府致力打造優質投資環境、積極招商引資，民間參與公共建設成果豐碩。除了縣府推動的新竹縣AI智慧園區，加上高鐵新竹車站專用區開發案啟動，新竹縣已成為科技製造與創新研發的重鎮與搖籃。宏匯集團兩棟大樓完工後，搭配附近聯發科總部大樓、慧榮科技總部大樓、新竹暐順經貿大樓等多棟辦公據點，將為高鐵特區注入嶄新能量。

宏匯集團董事長許崑泰表示，很榮幸跟交通部鐵道局攜手合作，共同打造全國最具國際影響力的TOD開發案，將為台灣矽谷打造門戶的新地標，宏匯承諾在鐵道局的指導及新竹縣政府、竹北市公所的支持下，引進國際級的建築規劃和景觀的設計，同時還會結合車站的設施，打造友善旅客的平台及廣場，並串聯水圳森林公園，塑造成未來新竹的中央公園，「這是很大的責任，一定要把它做好！」

宏匯集團是在2023年2月23日與鐵道局簽約，地上權計畫期間70年。當時宣布將投入155億元，在竹北興建雙星地標等大型建設，第一階段工程預計2027年完工。 

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