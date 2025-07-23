台灣有機會獲低關稅 美對日課徵15％關稅給出「參考基準」

美國將對所有進口日本商品徵收15%的關稅，低於擬議的25%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國和日本已達成協議，美國將對所有進口日本商品徵收15%的關稅，低於擬議的25%。日本朝日新聞對此採訪多位國際財經專家評論，大多對此協議正面看待。其中有經濟學家表示，美日15%的關稅協議可作為台灣和韓國貿易談判的參考基準」。

報導指出，美日協議是白宮在8月1日加徵關稅最後期限到來之前達成的一系列貿易協議中最重要的一項。該協議將降低川普威脅對其亞洲盟友產品徵收的高額關稅，同時迫使日本承諾向美國投資5500億美元並向美國產品開放市場，具有相當指標意義。

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星展銀行新加坡高級經濟學家馬鐵鷹（MA TIEYING）表示： 該協議有助於減少亞洲第二大經濟體關稅相關的不確定性。15%的關稅也可能成為其他北亞經濟體，例如韓國和台灣與美國進行貿易談判的參考基準。

PEPPERSTONE GROUP墨爾本研究主管克里斯‧韋斯頓（ CHRIS WESTON）評論：日本股市顯然對這項協議持歡迎態度。儘管細節尚不清楚，但汽車股走勢明顯，整個市場的買盤活動正在回升，推動該指數逼近4萬1000點。

明治安田綜合研究所經濟學家前田一隆（MEIJI YASUDA ）指出， 日本成功避免了先前提議的25%關稅，並獲得更低的汽車稅率，這對日本經濟來說是一個積極的結果。這項協議降低了經濟衰退的風險。

道明證券駐新加坡亞太區高級利率策略師普拉尚特紐納哈（PRASHANT NEWNAHA）表示：市場對美日貿易協定達成的消息感到欣喜，認為這是一個積極的驚喜，首先，自民黨失去參議院多數席位被視為貿易談判的拖延；其次，15%的關稅稅率低於川普在4月和本月初威脅的24%-25%的水平。

雪梨AMP首席經濟學家兼投資策略主管奧利佛（SHANE OLIVER）表示，在8月1日可能實施更高利率之前，各方達成協議是一個好兆頭。儘管如此，目前的利率（日本為 15%，幾個亞洲國家為19-20%）遠高於年初的水平，也是大多數人認為會穩定下來的水平。

新加坡華僑銀行貨幣策略師克里斯多彿黃（CHRISTOPHER WONG）表示：市場對這項貿易協定有一些下意識的反應，但總體而言，美元兌日圓匯率已趨於穩定，目前已接近10天或11天的低點。隨著日本關稅不確定性的消除，我們將繼續關注美元兌日元未來的兩個風險。

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