全台首家24小時星巴克曝光 梯形座位超繽紛

統一集團在台北信義區打造的「DREAM PLAZA」本周五開幕，統一星巴克（STARBUCKS）咖啡全台首家24小時營業的旗艦店也搶先曝光，近千坪的空間引進戶外光線加上繽紛的綠意造景，搭配階梯形的座位設計，成為最大吸金亮點。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一集團在台北信義區打造的「DREAM PLAZA」本周五開幕，統一星巴克（STARBUCKS）咖啡全台首家24小時營業的旗艦店也搶先曝光，近千坪的空間引進戶外光線加上繽紛的綠意造景，搭配階梯形的座位設計，成為最大吸金亮點。

統一集團表示，「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北」於台北最具現代風貌、貼近文化脈動的信義區「DREAM PLAZA」百貨6樓及戶外空間盛大展開。

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做為台灣市場首間旗艦店，集結「星巴克創意調酒吧檯（Mixology Bar）、「茶瓦納吧檯（TeavanaTM Bar）、「烘焙點心坊Bakery」和奢華禮遇的「尊榮體驗區（Siren's Lounge）」。並設有提供咖啡師與顧客深度交流的「咖啡體驗室」邀請咖啡師與顧客深度交流。同步導入「星巴克典藏摩登吧檯（Starbucks ReserveTM Bar）」與「經典吧檯（Central Bar）5大特色吧檯兼具咖啡體驗空間。店內推出逾百項門市限定飲品與專屬商品。

做為台灣市場首間旗艦店，集結「星巴克創意調酒吧檯、「茶瓦納吧檯（TeavanaTM Bar）、「烘焙點心坊 Bakery」和奢華禮遇的「尊榮體驗區（Siren's Lounge）」。（記者楊雅民攝）

DREAM PLAZA突破既有建築限制，在頂樓打開一道天窗，讓星巴克的咖啡香與博客來的書香，隨著陽光漫佈到每一層樓，一樓一主題的風格場景翩然而至。

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