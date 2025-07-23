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下令搶修「擺拍」?曾文生？我也是第一次知道要橫拍

2025/07/23 14:45

台電董事長曾文生、台電公司領班陳怡霖、主持人王時齊。（取自電視節目）台電董事長曾文生、台電公司領班陳怡霖、主持人王時齊。（取自電視節目）

〔記者林菁樺／台北報導〕台電高層被指恐讓搶修員工擺拍，並情勒外界給台電補貼。台電董事長曾文生親自還原，因台電的停電、跳電報導量可能是世界第一，而地方新聞媒體守備範圍廣大，可能趕赴現場已搶修完畢，但報導仍需要素材，台電區處也會協助提供，並無外界指控的擺拍，他還透露，「我也是這次事件後才知道手機要橫著拍」。

台電員工搶修後，用頭燈照亮便當在路邊休息的畫面震撼民眾，更湧入大批民眾替台電基層加油；不過，台電產業工會先前發出聲明，斥責政府利用台電員工辛苦搶修來當大內宣素材，讓台灣電力工會直接發聲明反擊，引發軒然大波。

曾文生表示，公司內部工會這些不會故意講同仁，「這裡面一定有政治力量」，想要把這些狀況放大。他說，對於那張戴頭燈吃便當照片，所有工作同仁都知道，搶修做到一階段、坐一排吃便當，那張照片根本沒有人看攝影機，這樣要被說擺拍，「我覺得對台電員工很不公平」。

更有媒體評論指稱，台電指示圖文並茂，除要求領班拍照，要求現場人員入鏡，更要求「橫拍」施工的前、中、後，還規定取景一律必須「橫拍」。

曾文生在專訪時指出，地方新聞媒體平時的守備範圍非常大，從市區出發到沿海，但衝到現場時，搶修可能已經結束，甚至撤離，台電為回應媒體訴求，會簡單拍一下，合作是這樣產生。他說，台電怎麼會知道手機要橫著拍，就連他也是這次新聞跑出來，才第一次知道手機要橫著拍，配合電視畫面比例。

嘉義區處領班陳怡霖也說，現場確實也會有民眾幫忙拍照，擺拍事件後，他也會對民眾說，照片就不要傳出去，否則又會引發正面、負面兩種聲音，但他仍強調，台電在全球的復電能力第一，他以身為台電人感到驕傲。

有關立法院刪除台電一千億元撥補，曾文生重申，調漲電價會有副作用，當通膨壓力大時，不是最好的時候。他說，身為台電董事長不應該這樣講，但政府是一體的，台電確實需要財務改善，否則累虧就是讓台電背著一個殼，大家都說台電搶修是英雄，但是他想說，「人是英雄、錢是膽」，他強調，大家都清楚台電「需要錢」。

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