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星巴克放大絕搶客！在中國推「免費自習室」不買飲料也能坐整天

2025/07/23 14:43

星巴克在中國推「免費自習室，不買飲料也能坐整天。星巴克中國示意圖。（法新社）星巴克在中國推「免費自習室，不買飲料也能坐整天。星巴克中國示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國連鎖咖啡巨頭星巴克公司（Starbucks）近期在中國部分門市推出免費「自習室」，不要求付費入座，也不限時更不需要預約，門市提供免費電源插座、免費溫水等，還設有「共享讀書區」，引起市場關注。星巴克中國週二（22日）在官方微博正式公告，證實在廣東一些分店推出了「星子自習室」，而外媒分析，有鑑於中國是星巴克第2大市場，星巴克此舉是為了提升來客數，並應對中國市場競爭升溫所採取的最新策略。

中國媒體《九派新聞》報導指出，不少網友近期在社群發文表示，廣東一些星巴克門市推出了「星子自習室」，而多家廣州、深圳地區星巴克門市店員，週一（21日）也證實，星巴克新推出自習室供消費者學習，有廣州員工稱，自習室和飲品區沒有分開，大家會在一張長桌上學習。星巴克中國週二也在官方微博正式公告「星子自習室」的政策。

星巴克中國相關人士回應，星巴克始終致力於滿足顧客在不同時段、不同場景的需求，以高品質創新飲品、優質門市服務，為顧客創造與眾不同的「第三空間」體驗。

《彭博》週三（23日）報導，星巴克在中國的做法，與星巴克在美國本土的政策，形成明顯對比。今年稍早起，星巴克美國門市開始要求顧客需消費才能使用店內空間、露天座位與洗手間，該政策希望能優先服務付費顧客。

星巴克在中國的調整產品的策略也和美國市場不同，星巴克在中國擴充了無糖選項，和增加符合當地口味的茶飲，並下調多款飲品售價，提供更多客製化選擇。但星巴克在美國則是簡化菜單以提高營運效率。

根據星巴克中國前高層、現任上海零售顧問公司經營者格里森（Jessica Gleeson）表示：「星巴克正嘗試創造有趣、能吸引 Z 世代消費者入門的飲品體驗。店內活動不僅能帶進新顧客，還有助於星巴克與社區建立關係。這是一種簡單卻有效的策略。」

目前星巴克在中國擁有超過 7700 間門市，且持續在歷史古蹟或風景名勝中開設新店以吸引人潮，其中包括近期於雲南省著名景點玉龍雪山開設的分店，吸引許多因自然美景造訪的觀光客。

廣東一些星巴克門市推出了「星子自習室」。（圖擷取自網路）廣東一些星巴克門市推出了「星子自習室」。（圖擷取自網路）

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