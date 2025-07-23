晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台電員工搶修被稱擺拍！經部怒斥「特定媒體」：對台電人的羞辱

2025/07/23 14:15

台電員工搶修被稱擺拍！經部怒斥「特定媒體」：對台電人的羞辱丹娜絲颱風重創中南部，台電「空中大動員」冒雨搶修。（台電提供）

吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前襲台，對南部帶來重大災情，導致數十萬戶停電，使台電員工必須日夜搶修，甚至一名員工不幸遭電擊後不治身亡。有媒體卻發布社論，質疑台電高層要求員工搶修時要「擺拍」。對此，經濟部發表新聞稿表達沉痛譴責，盼特定媒體勿再消費台電同仁的辛勞，尊重彼此專業。經濟部也說，這是對台電的抹黑，更是對台電人的羞辱。

經濟部昨（22）日發布新聞稿，針對當日《聯合報》黑白集「什麼都要擺拍？」誣指台電搶修為「擺拍」，經濟部嚴正駁斥，台電所有提供媒體的照片均係現場紀實，台電只希望如實向社會呈現工作狀況及同仁辛勞，卻被特定媒體誣指為「擺拍」。經濟部沉痛譴責，盼特定媒體勿再消費台電同仁的辛勞，尊重彼此專業。

考量救災現場滿目瘡痍，為避免資訊不全造成不客觀報導，也為確保資訊透明並呈現同仁工作狀況，台電才會請同仁協助拍攝現場工作狀況，提供停復電搶修說明及現場影像，台電被動配合媒體所提需求提供照片，然而這種新聞服務，豈料卻成特定媒體報導所稱「拍照訓練」、「一律要求擺拍」，如此醜化，令人婉惜。

經濟部強調，在復電時間壓力下，台電每一位前線搶修人員都非常辛苦；現場同仁及台電皆多次澄清絕無擺拍，不解媒體何以持續用錯誤報導來傷害台電。將同仁搶修的真實場景扭曲為「演出」，是對台電的抹黑，更是對台電人的羞辱。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財