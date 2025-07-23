台電員工搶修被稱擺拍！經部怒斥「特定媒體」：對台電人的羞辱

丹娜絲颱風重創中南部，台電「空中大動員」冒雨搶修。（台電提供）





吳孟峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風日前襲台，對南部帶來重大災情，導致數十萬戶停電，使台電員工必須日夜搶修，甚至一名員工不幸遭電擊後不治身亡。有媒體卻發布社論，質疑台電高層要求員工搶修時要「擺拍」。對此，經濟部發表新聞稿表達沉痛譴責，盼特定媒體勿再消費台電同仁的辛勞，尊重彼此專業。經濟部也說，這是對台電的抹黑，更是對台電人的羞辱。

經濟部昨（22）日發布新聞稿，針對當日《聯合報》黑白集「什麼都要擺拍？」誣指台電搶修為「擺拍」，經濟部嚴正駁斥，台電所有提供媒體的照片均係現場紀實，台電只希望如實向社會呈現工作狀況及同仁辛勞，卻被特定媒體誣指為「擺拍」。經濟部沉痛譴責，盼特定媒體勿再消費台電同仁的辛勞，尊重彼此專業。

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考量救災現場滿目瘡痍，為避免資訊不全造成不客觀報導，也為確保資訊透明並呈現同仁工作狀況，台電才會請同仁協助拍攝現場工作狀況，提供停復電搶修說明及現場影像，台電被動配合媒體所提需求提供照片，然而這種新聞服務，豈料卻成特定媒體報導所稱「拍照訓練」、「一律要求擺拍」，如此醜化，令人婉惜。

經濟部強調，在復電時間壓力下，台電每一位前線搶修人員都非常辛苦；現場同仁及台電皆多次澄清絕無擺拍，不解媒體何以持續用錯誤報導來傷害台電。將同仁搶修的真實場景扭曲為「演出」，是對台電的抹黑，更是對台電人的羞辱。

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