低利房貸再見了！ 5大銀行利率連27個月逾2％

五大銀行房貸利率已經連續27個月、長達2.25年突破2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸資金緊縮、央行信用管制、又碰上金融海嘯以來最高房貸利率，整體房市氛圍相當低迷。房產業者指出，五大銀行房貸利率已經連續27個月、長達2.25年突破2%，今年6月更達2.283%，對比金融海嘯時，利率長達170個月、約14.1年不到2%，低利年代等同宣告結束，已成回憶殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸利率低於2%時，每月房租成本就會比利息還高，從財務考量來看，會偏向租不如買，而利率一旦高於2%，每月的房貸利息成本對比房租，便顯得沒有優勢。

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而這波房貸利率上漲主要分兩個階段，第一段階段是央行連續升息推升利率，導致所有房貸族的利息支出都加重，至於，第二階段則是第七波選擇性信用管制上路，造成房貸資金額度有限，房貸資源出現供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新申貸的民眾只能面臨被銀行調高利率。

房貸利率話語權在銀行

根據官方統計顯示，央行最新公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），6月購屋貸款平均利率約2.283%，相較5月、略高0.001個百分點，即便增幅不明顯，但也寫下金融海嘯後的新高，同時更是連續27個月新承做房貸利率超過2%。

曾敬德指出，現在一般首購房貸利率約2.5%，加上公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均房貸恐怕會高於2.283%。

因此，他建議，以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在要申請地板利率則是難度頗高，因此，短期房貸現狀還是銀行說了算，尤其房貸額度有限之下，利率定價權還是在銀行端。

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