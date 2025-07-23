晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

低利房貸再見了！ 5大銀行利率連27個月逾2％

2025/07/23 13:02

五大銀行房貸利率已經連續27個月、長達2.25年突破2%。（記者徐義平攝）五大銀行房貸利率已經連續27個月、長達2.25年突破2%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸資金緊縮、央行信用管制、又碰上金融海嘯以來最高房貸利率，整體房市氛圍相當低迷。房產業者指出，五大銀行房貸利率已經連續27個月、長達2.25年突破2%，今年6月更達2.283%，對比金融海嘯時，利率長達170個月、約14.1年不到2%，低利年代等同宣告結束，已成回憶殺。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房貸利率低於2%時，每月房租成本就會比利息還高，從財務考量來看，會偏向租不如買，而利率一旦高於2%，每月的房貸利息成本對比房租，便顯得沒有優勢。

而這波房貸利率上漲主要分兩個階段，第一段階段是央行連續升息推升利率，導致所有房貸族的利息支出都加重，至於，第二階段則是第七波選擇性信用管制上路，造成房貸資金額度有限，房貸資源出現供不應求，銀行則是反映成本與選擇以價制量方式，新申貸的民眾只能面臨被銀行調高利率。

房貸利率話語權在銀行

根據官方統計顯示，央行最新公布6月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀），6月購屋貸款平均利率約2.283%，相較5月、略高0.001個百分點，即便增幅不明顯，但也寫下金融海嘯後的新高，同時更是連續27個月新承做房貸利率超過2%。

曾敬德指出，現在一般首購房貸利率約2.5%，加上公股行庫還是有承作較多的新青安政策房貸，不然平均房貸恐怕會高於2.283%。

因此，他建議，以前房貸要地板利率感覺天經地義，現在要申請地板利率則是難度頗高，因此，短期房貸現狀還是銀行說了算，尤其房貸額度有限之下，利率定價權還是在銀行端。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財