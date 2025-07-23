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長榮航、台塑石化擴大SAF採購合作 5年逾2萬噸

2025/07/23 10:43

長榮航、台塑石化擴大SAF採購合作，5年逾2萬噸。（長榮航提供）長榮航、台塑石化擴大SAF採購合作，5年逾2萬噸。（長榮航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航今（23）日宣布，已完成與台塑石化公司簽署合作備忘錄（MOU），自2026年起5年內超過2萬噸永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）的供應能量，長榮航空指出，永續航空燃油相較傳統航空燃油可平均減少約80%碳排放，預期可帶來至少5萬噸的減碳效益，此次簽署合作備忘錄奠定雙方深化永續燃料的開發與使用的基礎。

長榮航空總經理孫嘉明表示，今年4月23日起在國內主要機場開始使用由台塑石化公司自產的永續航空燃油，力挺在地供應商並攜手企業客戶與貨運代理商夥伴響應綠運輸計畫，透過使用永續航空燃油來減低商務旅行及貨物運送的碳排放。

台塑石化總經理林克彥表示，台塑石化面對全球氣候變遷與碳中和壓力，積極投入永續航空燃油的研發與量產技術，採用與現有航空燃油共煉（co-processing）製程技術，不僅減少碳排放，還能與既有的油品相容使用，大幅降低轉型門檻，此舉可為航空公司帶來具有競爭力的低碳選擇，更展現台塑石化在能源轉型過程中的責任與承諾。

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