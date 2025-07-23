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新寵兒？分手馬斯克後傳川普在白宮會見貝佐斯

2025/07/23 13:12

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透資料照）亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。（路透資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士表示，美國總統川普（Donald Trump）上週在白宮會見了亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。隨著川普與全球首富馬斯克（Elon Musk）撕破臉，川普與其他科技巨頭任何的接觸都備受關注。

《CNBC》報導，追蹤馬斯克、比爾蓋茲（Bill Gates）等富豪私人飛機的程式設計師斯威尼（Jack Sweeney）表示，1架與貝佐斯有關的灣流G700（Gulfstream）私人飛機14日降落在華盛頓郊外的杜勒斯機場（Dulles），並於隔（15）日起飛。

2名知情人士透露，川普與貝佐斯的會談持續了1個多小時。由於談話是私下進行，這次訪問的具體時間和兩人談論的內容目前仍不清楚。針對報導，亞馬遜拒絕置評；貝佐斯的發言人則未回應。

貝佐斯是電商巨頭亞馬遜的創辦人，同時還擁有火箭公司藍色起源（Blue Origin），也是《華盛頓郵報》的老闆。川普在首個總統任期期間，因為《華郵》長期以來的立場，多次砲轟貝佐斯，但自從川普在今年初重返白宮以來，貝佐斯正與川普保持著密切的聯繫。

今年1月，貝佐斯向川普的就職基金捐贈了100萬美元（約新台幣2930萬元），並與眾多科技公司執行長一同出席川普的就職典禮。川普政府也對於貝佐斯修改《華郵》社論版面，將重點放在「個人自由與自由市場」的決定表示讚揚。

貝佐斯向白宮保證不會在旗下平台祭出關稅相關的「附加費」後，川普在今年4月大讚貝佐斯「很棒」是一個「好人」。而貝佐斯早在2021年卸下亞馬遜執行長一職。

最近則有報導傳出，貝佐斯試圖在川普與馬斯克之間的矛盾來牟利。馬斯克在這次美國總統大學期間，斥資2.5億美元（約新台幣73.45兆元）幫助川普重新入主白宮，這也讓馬斯克成為川普政府重要的一員，負責領導政府效率部（DOGE）的政府支出削減計劃。

貝佐斯的藍色起源以及亞馬遜發展的低軌衛星網路古柏計劃（Project Kuiper）正與馬斯克的SpaceX進行競爭。

根據《華爾街日報》引述知情人士的報導稱，在川普和馬斯克關係惡化後，貝佐斯曾多次與川普交談，藍色起源的執行長林普（Dave Limp）也曾前往白宮。據報導，這些對話的部份內容集中在政府合約上。

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