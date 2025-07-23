黃仁勳遇上真正對手 ! 外媒曝客戶背書 南韓一家神祕新創恐撼動輝達

彭博指出，輝達晶片挑戰者FuriosaAI已經贏得首位大客戶LG。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在AI晶片市場中，無論是來自英特爾還是AMD的挑戰，都未能撼動輝達（NVIDIA）在大型語言模型訓練與推論領域的主導地位。然而，這一局面或將因一間南韓新創公司而改變。

《Economictimes》報導，這家名為FuriosaAI的公司，悄然在全球半導體產業掀起漣漪。與其將技術出售予大企業，FuriosaAI選擇獨立發展，並憑藉自研的AI推論加速器RNGD晶片，正式踏入輝達從未面對過的亞洲對手行列。

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外媒指出，FuriosaAI成立於2017年，並得到了三星電子和Naver Corp等重量級公司的支持，但多年來一直默默無聞，直到2025年，這家新創公司拒絕了Meta提出的8億美元（約新台幣235億元）收購要約，震驚了科技界。

業內人士指出，FuriosaAI在國際舞台的關鍵突破，是來自LG AI Research的採用。LG宣布將RNGD晶片整合進其自研的EXAONE大型AI平台，用於生技、電信與金融領域。

令市場矚目的是，LG評估顯示RNGD晶片在整體成本效能上甚至優於輝達當前主力產品H100，後者是目前幾乎所有AI資料中心的標配。這不只是商業合作，更是對FuriosaAI技術實力的強力認證。

外媒指出，RNGD的獨特之處在於，專為AI推理而客製化，這與輝達的通用GPU H100不同，RNGD僅針對AI工作負載進行了最佳化。此外，輝達是採台積電4奈米與80GB HBM3，RNGD則是採台積電5奈米製程與48 HBM3記憶體，效能更強且耗能更低。

而LG AI Research測試，與傳統GPU相比，RNGD每瓦推理速度提高了2.25倍，其晶片效率大幅提升。

彭博指出，目前LG計劃將該項目其擴展到外部客戶，而FuriosaAI也正在努力爭取美國、中東和東南亞的下一批客戶。該公司預計，將在今年下半年達成類似的協議。

外媒指出，在全球AI應用快速擴張，資料中心耗能與散熱成本節節上升的當下，RNGD晶片的能效優勢無疑成為企業追求規模化AI應用的解方之一。

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