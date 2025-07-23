晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳遇上真正對手 ! 外媒曝客戶背書 南韓一家神祕新創恐撼動輝達

2025/07/23 11:26

彭博指出，輝達晶片挑戰者FuriosaAI已經贏得首位大客戶LG。（路透）彭博指出，輝達晶片挑戰者FuriosaAI已經贏得首位大客戶LG。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在AI晶片市場中，無論是來自英特爾還是AMD的挑戰，都未能撼動輝達（NVIDIA）在大型語言模型訓練與推論領域的主導地位。然而，這一局面或將因一間南韓新創公司而改變。

《Economictimes》報導，這家名為FuriosaAI的公司，悄然在全球半導體產業掀起漣漪。與其將技術出售予大企業，FuriosaAI選擇獨立發展，並憑藉自研的AI推論加速器RNGD晶片，正式踏入輝達從未面對過的亞洲對手行列。

外媒指出，FuriosaAI成立於2017年，並得到了三星電子和Naver Corp等重量級公司的支持，但多年來一直默默無聞，直到2025年，這家新創公司拒絕了Meta提出的8億美元（約新台幣235億元）收購要約，震驚了科技界。

業內人士指出，FuriosaAI在國際舞台的關鍵突破，是來自LG AI Research的採用。LG宣布將RNGD晶片整合進其自研的EXAONE大型AI平台，用於生技、電信與金融領域。

令市場矚目的是，LG評估顯示RNGD晶片在整體成本效能上甚至優於輝達當前主力產品H100，後者是目前幾乎所有AI資料中心的標配。這不只是商業合作，更是對FuriosaAI技術實力的強力認證。

外媒指出，RNGD的獨特之處在於，專為AI推理而客製化，這與輝達的通用GPU H100不同，RNGD僅針對AI工作負載進行了最佳化。此外，輝達是採台積電4奈米與80GB HBM3，RNGD則是採台積電5奈米製程與48 HBM3記憶體，效能更強且耗能更低。

而LG AI Research測試，與傳統GPU相比，RNGD每瓦推理速度提高了2.25倍，其晶片效率大幅提升。

彭博指出，目前LG計劃將該項目其擴展到外部客戶，而FuriosaAI也正在努力爭取美國、中東和東南亞的下一批客戶。該公司預計，將在今年下半年達成類似的協議。

外媒指出，在全球AI應用快速擴張，資料中心耗能與散熱成本節節上升的當下，RNGD晶片的能效優勢無疑成為企業追求規模化AI應用的解方之一。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財