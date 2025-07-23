國際油價又跌了！「這原因」陷連3跌

國際油價週二（22日）連續第3個交易日下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於美國與歐洲之間達成貿易協議的希望逐漸破滅，引發市場對全球最大石油市場經濟放緩的擔憂，國際油價週二（22日）連續第3個交易日下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨8月交割價下跌99美分或1.47%，收每桶66.21美元。該合約於週二到期。

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交投更活躍的紐約期油9月交割價下跌87美分，或1.3%，收每桶65.08美元。

布蘭特原油9月交割價下跌62美分或0.9%，收在每桶68.59美元。

歐盟外交官表示，隨著與美國達成可接受貿易協議的前景黯淡，歐盟正研究一系列更廣泛的潛在反制措施。

美國總統川普已設定 8 月 1 日為最後期限，要求各國在此之前達成貿易協議，否則將面臨高額關稅。若無法達成協議的話，他曾威脅對歐盟進口產品徵收 30% 的關稅。

能源顧問公司 Ritterbusch and Associates 在一份報告中表示：「看起來關稅議題在美國設下最後期限前，正成為市場關注的焦點。」

2名印度政府消息人士對路透透露，美印雙方在該期限前達成臨時貿易協議的可能性也已降低。

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