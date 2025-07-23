美股收盤》標普創高！道瓊漲179點 台積電ADR跌近2％

週二美股漲跌互現。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人持續關注最新的企業財報和貿易發展，週二美股漲跌互現，道瓊工業指數上漲179點、0.40%，標普500指數上漲0.06%再創新高，那斯達克指數小跌0.39%，費城半導體指數下挫1.75%，台積電ADR跌1.78%，收在234.60美元。

綜合外媒報導，美國財政部長貝森特週二表示，他將於下週與中國財政部長會面，討論延長8月12日對中國進口產品徵收關稅的最後期限。而美國總統川普週二表示，美國已與菲律賓達成貿易協議，對來自菲律賓的進口商品徵收19%的關稅。

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週二晶片類股承壓，《華爾街日報》報導稱，軟銀和OpenAI的5000億美元人工智慧項目在啟動過程中遇到困難，並縮減近期計劃，加劇該領域的悲觀情緒。博通下跌3.34%，輝達跌2.54%，台積電也ADR下跌近2%。

同時，航太和國防巨頭洛克希德馬丁的股票第二季營收低於預期，下跌近11%。菸草公司菲利普莫里斯營收低於預期，股價下跌8.5%。

谷歌母公司Alphabet和特斯拉將於週三公布財報，拉開「七大科技巨頭」財報序幕，投資人預計這些大型科技公司將為本季的獲利成長做出顯著貢獻。

道瓊工業指數上漲179.37點或0.4%，收44502.44點。

那斯達克指數下跌81.49點或0.39%，收20892.69點。

S&P 500 指數上漲4.02點或0.06%，收6309.62點。

費城半導體指數下跌100.71點或1.75%，收5638.71點。

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