川普又掀牌！菲律賓、印尼稅率19％ 2國對美「零關稅」

美國總統川普（左）22日在白宮接待來訪的菲律賓總統小馬可仕（右）。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普22日宣布，與菲律賓達成貿易協議，美國將對菲進口商品課徵19％關稅，菲國將對美國開放市場並實施零關稅。川普隨後也發文宣布與印尼正式達成貿易協議，印尼將「取消其99％的關稅壁壘」採零關稅，而印尼輸往美國所有產品將繳納19％的關稅。

川普4月2日宣布的各國對等關稅，菲律賓稅率為17%，7月9日寄出的關稅信函，對菲律賓進口商品課徵20％關稅，22日在白宮與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談後，調降1個百分點為19％

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小馬可仕是川普重返白宮以來，首位與他會晤的東南亞國家領袖。川普在白宮橢圓形辦公室和小馬可仕舉行會談時表示，「我們非常接近完成一項貿易協議」，但未進一步透露細節。

會後，川普隨即在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，小馬可仕及菲國代表團成員剛離開白宮，「這是一場非常美好的訪問，我們已完成貿易協議的磋商，根據該協議，菲律賓將對美國全面開放市場，並實施零關稅政策。菲律賓方面將支付19％的關稅。此外，我們還將在軍事領域加強合作。」

川普還說，小馬可仕在國內備受敬重，「他同時也是一位非常優秀且強硬的談判者。」

約2小時後，川普再次發文，宣布已和印尼正式達成貿易協議，「根據協議，印尼將對美國的工業與科技產品，以及農業商品開放市場，取消其99％的關稅壁壘。美國製造的產品將以『零關稅』出口至印尼，而印尼輸往美國的所有產品，則將繳納19％的關稅。」印尼原本將面臨32％關稅。

此外，印尼將向美國供應其關鍵礦產，並簽署價值數百億美元的重大合約，購買波音飛機、美國農產品及美國能源，「這項協議對我們的汽車製造商、科技公司、勞工、農民、牧場主和製造業者而言，都是一項重大的勝利。」

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