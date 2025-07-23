《大而美法案》助攻台股電子產業 投信建議配置大型AI概念股

投信法人表示，台股在電子產業的驅動下，建議投資人核心配置「大型科技」與「AI概念股」，圖為美國紐約市。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕《大而美法案》推升高科技產業需求，包括相關的AI與半導體供應鏈，激勵相關伺服器大廠股價上漲，反映邊緣AI題材的市場熱度；抵稅政策後續，有望吸引更多台廠赴美投資，推升伺服器與PCB族群發展，台股在電子產業的驅動下，可望穩健的成長。

法人說明，近期美國聯準會（Fed）宣布計劃大幅調降美國大型銀行的「強化版整補充槓桿比率」（eSLR），放寬對銀行的資本要求，有望強化銀行作為公債市場中介的角色，提高銀行購買公債的意願，此項改革將有助於增強美國國債市場的韌性。

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對此，永豐投信表示，建議投資人核心配置「大型科技」與「AI概念股」，具備未來潛力，同時有強勁成長動能。

這是因為隨著市場逐步消化短期雜音，市場對於相關產業的前景持樂觀態度，布局上仍以AI和半導體為主；尤其，台股在電子產業的驅動下，展現出穩健的成長，因此，長期來看，台灣半導體供應鏈的全球布局可能更穩固，鞏固其在AI與高性能運算市場的領先地位。

其中，由於槓桿比率相關規範鬆綁，有助於強化美國金融機構的公債市場中介腳色，對於公債市場深度有積極幫助，搭配貨幣政策重新啟動降息循環，更有利債券投資；永豐投信建議投資人，可以適度配置公債，可以選擇長天期，作為投資組合的工具。

對此，根據永豐投信發布，包括4檔股債ETF最新配息公告，分別為「00858永豐美國500大」、「00888永豐台灣ESG」、「00930永豐ESG低碳高息」及「00958B永豐ESG銀行債15+ ETF」，7月23日為最後買進日，均在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

永豐投信指出，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加影響股息稀釋，未來在布局ETF時，不妨將上述條件納入評估依據。

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