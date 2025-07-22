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華爾街業者勸陳立武 找製程技術更勝一籌的台積電合作

2025/07/22 22:10

一家華爾街投資公司表示，英特爾陷入「進退維谷」的困境，台積電的先進製程技術更勝一籌，英特爾未來應該選擇找台積電作為製造合作夥伴。（示意圖，取自網路）一家華爾街投資公司表示，英特爾陷入「進退維谷」的困境，台積電的先進製程技術更勝一籌，英特爾未來應該選擇找台積電作為製造合作夥伴。（示意圖，取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年3月，當英特爾新任執行長陳立武首次執掌陷入困境的公司時，華爾街分析師總體上對他表示謹慎樂觀的歡迎。然而，自那以後，圍繞英特爾的諸多評論就變得愈來愈多的質疑，人們普遍對英特爾能否扭轉局面缺乏信心。現在，又有一家華爾街投資公司表示，英特爾陷入「進退維谷」的困境，台積電的先進製程技術更勝一籌，英特爾未來應該選擇找台積電作為製造合作夥伴。

資產投顧公司Loop Capital的資深分析師莫布利（Gary Mobley）將英特爾股票評級定為持有，目標價為25美元。

莫布利表示，很難對英特爾尚不成熟的轉虧為盈戰略提出更具建設性的意見，尤其是在它面臨明顯的進退兩難的境地的情況下。

莫布利表示，台積電的先進製造技術更勝一籌，為了使英特爾產品能夠與超微、輝達和安謀等公司更具競爭力，台積電顯然可成為英特爾產品未來計算模組的製造合作夥伴。

莫布利也指出英特爾晶片代工存在的缺陷，主要集中在英特爾的固定成本上，如果沒有晶片製造商產品部門的批量訂單，就無法彌補這些成本。因此，鑑於英特爾代工部門及其產品部門目前緊密相連，莫布利認為，代工部門可能會成為產品部門的「阻力」。

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