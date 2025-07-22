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不是台灣玉荷包 ！「 這國」荔枝首次在美Costco上架

2025/07/22 21:12

越南荔枝首次出現在美國最大的零售連鎖店Costco的貨架上。（取自網路）越南荔枝首次出現在美國最大的零售連鎖店Costco的貨架上。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣荔枝品種中以玉荷包稱為「貴族品種」，不論品質、口感或價格都是台灣荔枝種類之冠，不過卻無緣在外國賣場販售，現在越南出產的荔枝搶先首度在美國Costco上架，獲得愈來愈多的美國人喜愛。

據越南駐舊金山貿易辦公室稱，越南荔枝首次出現在美國最大的零售連鎖店Costco的貨架上，Costco在美國和加拿大擁有635家門市。

越南荔枝在Safeway和Costco等零售連鎖店的成功銷售凸顯了越南優質農產品出口的潛力。美國水果進口商Dragonberry Produce已連續3年透過Safeway、Costco等主要零售系統成功分銷美國越南北寧省荔枝。

這些荔枝以「金荔」（ Golden Lychees）品牌在美國銷售。這些荔枝在越南按照全球良好農業規範（GAP）標準種植，以滿足美國的植物檢疫要求，並在越南進行輻照處理後，透過海運運往美國。

Dragonberry代表表示，越南荔枝越來越受美國消費者歡迎，並強調維持品質和提高品牌知名度是關鍵優先事項。

Dragonberry正與當地果農和企業密切合作，以實現種植、採後加工和保鮮技術的標準化。該公司也正在探索擴大龍眼、火龍果和百香果等其他水果出口的機會。

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