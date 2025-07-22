臉書從詐騙廣告獲利？Meta亞太高層來台直球對決

Meta今天在台灣舉辦「全民打詐論壇」，亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）特地從新加坡來台，展現平台方打詐的決心。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕臉書詐騙內容層出不窮，其母公司Meta今天在台灣舉辦「全民打詐論壇」，亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）特地從新加坡來台，展現平台方打詐的決心，並罕見舉辦約30分鐘的記者會，接受媒體對於臉書、Threads打擊詐騙和事實查核的辛辣提問。以下是密爾納在記者會中提及的主要內容。

Q：有些民眾認為，Meta允許大量詐騙廣告存在，是因為公司更重視營收成長，不願意下架這些詐騙廣告。Meta會從詐騙廣告中獲利嗎？

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密爾納：絕對沒有，詐騙廣告對Meta的業務是有害的，因為它會讓用戶產生不良體驗，也會讓其他廣告主受害，Meta還要投入數十億美元來對抗這些行為，直接或間接僱用了大約4萬人，專門處理安全與保障工作。我們今天提到的三大支柱：平台防護、打擊惡意行為者，以及社群合作，這些都需要龐大資源。所以這對我們來說不是賺錢的工具，而是重大成本。

Q：Meta旗下的社群平台Threads似乎缺乏事實查核機制，作為在台灣快速成長的社群平台，Meta打算如何處理Threads的事實查核問題？另外，Threads在台灣特別受到年輕人歡迎，它在全球市場中的表現排名如何？

密爾納：這是我第一次在公開場合談論Threads的問題，台灣是Threads在全球最受歡迎的市場之一，我們非常感謝台灣使用者支持這項產品。

但有一件事情我想更正，Threads是有事實查核機制的。我們在亞洲區最早的事實查核合作夥伴之一MyGoPen，就能對Threads上的內容進行查核，而且已經開始這麼做了，雖然目前規模不大。

至於台灣數位發展部要將Threads納入《詐防條例》，我們目前正在審視這項決定，暫時沒有進一步資訊可以分享。不過可以確定的是，我們所有用於保障Meta平台使用安全的後端基礎架構，無論是舉報機制、內容審查流程，還是語言與詐騙專家團隊，在Threads上也同樣運作。

也就是說，如果你在Threads上舉報內容，就和在Facebook或Instagram一樣，由同一組專家處理，包含涉及詐騙的內容。

Q：有些詐騙廣告或詐騙訊息已經明確被舉報，為什麼沒有被Meta移除？

密爾納：也許有某些個案，但也有許多單位表示，他們使用台灣數位發展部建立的舉報平台後，有100%的成功率，也就是他們通報的廣告都成功被處理了。整體而言，Meta和台灣執法單位合作，收到的舉報品質都非常高，從2024年3月到2025年6月，Meta在台灣下架430萬則詐騙廣告。

Q：許多台灣用戶反映，他們的帳號被駭並用於詐騙，但向Facebook舉報似乎無效。Meta有什麼具體作為解決這問題？

密爾納：其實也有許多人成功找回帳號，不過這些人不太可能特別跟媒體說「嘿，我的帳號找回來了！」而是找不回帳號的人才會跟媒體抱怨。

Meta在這方面投資很多，也設計了很清楚的流程，協助用戶找回帳號，例如提供兩步驟驗證，這是目前最有效的帳號安全措施之一，也看到很多人透過這方式恢復帳號。

Q：台灣常見的詐騙類型有哪些？AI如何幫上忙？

密爾納：像新加坡一樣，台灣是一個相對富裕的國家，使用網路的人口非常多、社交活躍，也很願意嘗試新科技與服務，所以詐騙集團特別盯上這裡。不過詐騙類型其實跟其他地區差不多，包含：戀愛詐騙、投資詐騙、活動詐騙、購物詐騙、演唱會門票詐騙等等。

台灣仍有些特點，例如通訊軟體Line在這裡特別流行，所以詐騙集團會想辦法從Facebook、Instagram、TikTok把人引導到Line上繼續行騙。但如果在別的地區，他們就會用其他平台。整體來說，沒有什麼特殊的詐騙手法，只是這裡的受害機率更高，因為市場發達。

Q：Meta宣稱主動對抗詐騙，但許多使用者感受不到，Meta對這樣的認知落差怎麼看？

密爾納：這是個很好的問題，這提醒我，雖然我們內部覺得自己談得很多，但外界不一定知道。我過去兩年和最多部長、官員、合作夥伴談的話題就是詐騙。

但我也理解，有些人可能因為沒有在看新聞，而認為我們不重視。我希望外界能看到，Meta是一家認真看待這個問題、有具體行動、有資源投入，並且真心想改善的公司。台灣數位發展部也曾表示，他們發現與Meta相關的詐騙案件量下降了90%。

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