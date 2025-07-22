美企怕人被「扣」在中國 貝萊德禁員工帶公務機、筆電赴中出差

近期傳出有美企高層主管、美國商務部員工赴中國後，卻被拒絕出境。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期陸續傳出有美企高層主管、美國商務部員工赴中國後，卻被拒絕出境的事件。對此，美國資產管理公司貝萊德集團（BlackRock）已通知員工，赴中國出差時必須使用臨時借用的手機，並不得攜帶公司筆電，凸顯部分跨國企業對員工在中國從事業務活動的日益擔憂。

《彭博》報導，彭博取得貝萊德的內部備忘錄，這項針對赴中差旅的「政策強化措施」自7月16日起生效。這家全球最大的資產管理公司告訴員工，包括iPhone與iPad在內的貝萊德配發設備禁止攜入中國，使用公司筆記型電腦或透過VPN進行遠端連線，也一律不被允許。員工也被通知，在赴中國的私人旅途中，將無法連接貝萊德內部網路。

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此項新政策祭出之際，正值企業對中國差旅的疑慮升高。美國富國銀行（Wells Fargo & Co.）上週已暫停所有中國差旅，原因是一名公司主管Chenyue Mao遭中國限制出境。本週，中國外交部發言人表示，該案與刑事案件有關。另據媒體報導，中國也已禁止一名任職於美國商務部的美國公民離境數月，該公民於數個月前前往中國探望家人。

報導指出，中美地緣政治緊張近年來持續衝擊全球金融業，企業經營中國業務愈來愈艱難。近年來，多家國際銀行已縮減在中國的業務規模，主因為中國經濟增長放緩與貿易衝突加劇。

貝萊德目前在中國的業務，包括一家全資持有的基金公司，以及與中國建設銀行合資的財富管理公司。

自2021年中國實施兩項新數據安全法後，跨國企業更加注重資料隔離。根據亞洲證券業與金融市場協會，許多銀行與資產管理機構已建立中國境內的資訊處理中心，以配合全球營運要求，這也增加了營運成本，並使對中業務管理更為困難。

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