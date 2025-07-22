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打造新國力、創造高薪就業 卓榮泰：加速推動「AI新十大建設」

2025/07/22 19:26

行政院長卓榮泰發文指出，台灣推動AI新十大建設，有五大目標：一、落實總統國政願景，讓台灣成為智慧科技島。二、打造新國力，成為世界AI影響力之一。三、創造新產業及新高薪就業。四、均衡台灣發展讓各地處處有機會。五、創造人民有感新AI新生活圈，提升國民生活品質。（圖取自卓榮泰臉書）行政院長卓榮泰發文指出，台灣推動AI新十大建設，有五大目標：一、落實總統國政願景，讓台灣成為智慧科技島。二、打造新國力，成為世界AI影響力之一。三、創造新產業及新高薪就業。四、均衡台灣發展讓各地處處有機會。五、創造人民有感新AI新生活圈，提升國民生活品質。（圖取自卓榮泰臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為擘劃台灣未來經濟發展藍圖，行政院長卓榮泰今天主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議，聽取「AI新十大建設推動方案」報告。卓榮泰強調，AI新時代，沒有任何一個國家、任何一人能置身事外，政府必須加速推動「AI新十大建設」，才能迎頭趕上。

行政院經發會召開顧問會議，由相關部會報告「兆元投資國家發展方案」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」、「國家人才競爭力躍升方案」及「AI新十大建設推動方案」。

針對國發會「國家人才競爭力躍升方案」，卓榮泰請各部會從教育端及產業端，積極培育人工智慧（AI）、半導體、人文數位等跨域人才，並針對未來推動「AI新十大建設」所需人才，強化留才、攬才的誘因及策略。

卓榮泰指出，「AI新十大建設」涵蓋「智慧應用」、「關鍵技術」及「「數位碁盤」等三大層面，並有五大目標，包括以「智慧應用」升級軟體產業與轉型傳統產業、因應少子化，解決缺工，以及提供人民便利舒適的AI生活。以「關鍵技術」布局前瞻技術，鋪墊AI及經濟前景。以「數位基磐」打造主權AI展現國力。

卓榮泰強調，在「智慧應用」部分，各國已視AI為國力競爭關鍵，將顯著影響國家安全及經濟發展前景。台灣擁有最靈活的資通訊（ICT）產業及領先全球的半導體製造實力，期盼透過打造具本土特色的軟體平台及創新服務，讓AI深入百工百業，協助中小微企業突破規模限制，創造新價值，實現「AI產業化、產業AI化」目標，讓我國產業升級路徑更明顯，增加整體競爭力及韌性。

卓榮泰更說，台灣有近半數民眾是「數位原生人口」（年齡在45歲以下族群），從出生就接觸電腦和網路，顯見AI科技已無所不在，融入大眾日常生活。因此打造AI智慧生活圈，不僅有助於促進產業升級，也同時提升全民生活品質。

在「關鍵技術」部分，卓榮泰強調，矽光子、量子科技、智慧機器人及無人載具等AI關鍵技術發展極為重要，請國科會會同相關部會，邀集產、官、學、研及新創團隊，共組團隊共同努力，延續台灣既有優勢，持續提升產業競爭力和人民生活。

此外，「數位碁盤」涵蓋法規、人才、治理、算力與資料等面向，是推動AI新十大建設的必要基礎，也是AI迅速發展的關鍵。卓榮泰也請國發會、國科會及數發部整合顧問所提意見，納入未來參考，以AI促進區域均衡發展，打造一個處處都能安居樂業、享有AI服務的國家。

會後，卓榮泰也於臉書發文指出，台灣推動AI新十大建設，有五大目標：一、落實總統國政願景，讓台灣成為智慧科技島。二、打造新國力，成為世界AI影響力之一。三、創造新產業及新高薪就業。四、均衡台灣發展讓各地處處有機會。五、創造人民有感新AI新生活圈，提升國民生活品質。

卓榮泰更說，AI新時代，沒有任何一個國家、任何一人能置身事外，政府必須加速推動「AI新十大建設」，才能迎頭趕上。AI新十大建設的推動，預計在2040年創造15兆元以上產值、50萬個就業機會、建置3個國際級實驗室。

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