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半導體、AI研發需求不退 虎門正向看CAE後市

2025/07/22 19:10

虎門科技今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）虎門科技今日舉辦法說會。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合服務商虎門科技（6791）總經理楊涪嵐昨日指出，因CAE（計算機輔助工程）市場規模逐漸擴大，對後續成長正向看待；儘管第二季客戶受關稅、新台幣匯率影響，客戶研發支出放緩，不過半導體等成熟市場需求穩定、AI等新需求成長，都將是未來成長動能。

虎門的核心業務為CAE解決方案，佔營收比重77%、CPC（協同產品商務）佔比13%，工業4.0則佔比約10%，客戶中並以電子製造業佔營收比重80%，其中半導體佔比15.4%、電腦周邊佔約16%、電子零組件佔比9％，也切入國防商機。

楊涪嵐說明，CAE是協助前端設計與驗證、製程調整等輔助的模擬分析軟體，舉凡結構、流體、光學、高階檢測設備與AI等研發都能使用，根據研調，全球CAE市場規模將在2028年達到162億元、亞太佔比25%，台灣尤以半導體需求為大宗，虎門樂觀看市場成長。

虎門也表示，雖然客戶分散、整體淡旺季相對不明顯，不過第四季營運多會較好，唯毛利率會受產品組合影響，軟體與AI伺服器毛利較高；隨著5G、6G、散熱等新商機持續擴張，研發需求提升，虎門也切入自動化設計，有望推升營收成長。

近期矽光子商機受矚目，虎門也被點名有望受惠，CAE事業群總經理廖偉志說明，有許多半導體產業大廠都是虎門客戶，不過矽光子要投片還需受限產能等限制，中小型廠商難以負荷，虎門則推動整合設計、驗證與投片流程，以擴大商機。

而在國防領域，虎門也不僅只切入無人機商機，廖偉志指出，在軍用無人機方面，虎門提供推進設計、流體應用、馬達效率與機構輕量化等方案，以協助客戶強化續航力，儘管國防研發集中在政策導向單位、民間規模較小，不過也仍有投入空間，持續配合政策提供技術支援。

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