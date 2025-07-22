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年薪300萬被降職！59歲王牌主管因「1習慣」遭冷凍被迫提前退休

2025/07/22 18:51

日媒指出，在變化劇烈的時代，還在說著「以前是這樣」或「我就這種做法」的人，終將在組織中失去立足之地。（示意圖，路透）日媒指出，在變化劇烈的時代，還在說著「以前是這樣」或「我就這種做法」的人，終將在組織中失去立足之地。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著時代變遷，職場文化隨之改變，如果還用過去那種強調輩分和權威的老派心態來對待同事，可能會帶來預料之外的問題。日媒報導真實案例，一位年近60的王牌業務主管，因未能擺脫嚴厲的領導風格，最終在職涯晚期慘遭降職，被迫提前退休。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一名59歲A先生（化名）是任職於東京都某企業的上班族，年薪高達1000萬日圓（約新台幣197萬元），他的妻子從事兼職工作，長子已經獨立，大學就讀中的女兒則正在海外留學。A先生是大企業的王牌業務，長年名列銷售榜前茅，是典型的「能力派」。他大學時是美式足球社的成員，骨子裡就是個體育風格的人。他的價值觀是對上司要有禮，對部下要嚴厲，這才是理所當然。

身為營業本部長時，他對業績未達標的部下會嚴格追問原因，有時甚至會在眾人面前怒吼。對他來說，這一切再正常不過，因為他自己就是在這樣的環境中被磨練出來的。然而時代不同了，企業也越來越重視防止職場騷擾，對「威壓式指導」提出疑慮，並舉辦相關講習。A先生雖然多少有些改變態度，但仍常在面對部下提問時語氣強硬，講話帶著高高在上的口氣，身上總有一股「我表現很出色」的氣場。

到了50歲後半段，A先生迎來了「役職定年」（日本企業制度中，達到一定年齡後就必須卸下管理職的制度）。年薪從高峰的1500萬日圓（約新台幣296萬元）降至1000萬，他雖已預期60歲後薪資會再下滑，仍計劃「至少做到65歲」。然而，就在接近60歲之際，命運卻來了個大轉彎。他竟被調至一個與營業毫無關聯的「閒職」，不僅無法發揮過往經驗，明眼人一看就知道是「公司內部冷凍處分」。

A先生震驚之餘，憤怒地質疑人資部門原因，對方只回以「基於職涯規劃與部門平衡的考量」這種模糊的說法。然而，之後他與曾經的上司見面時，卻聽到了令人震撼的真相。前主管表示「你在公司內的風評真的太差了。你確實能力好，但年輕人和女性員工都覺得你太有壓力、很可怕、個性也尖酸，我們以前不是也提醒過你很多次，該改改態度嗎？時代變了，部下總有一天會變成上司。從上面看你，覺得你人不壞；但從下面看你，大家都不想再跟你共事了。」

A先生聽完，啞口無言，他過去從未真正反省過自己的態度。他一直拿「工作能力好就夠了」、「我就是這種風格」的說法當作藉口來逃避。結果就是錯失職涯延續的機會。但即使面臨這種狀況，他仍無法放下自尊「與其在那種部門工作……」他最終選擇不再申請延長雇用制度，60歲時安靜地離開了公司。離職後，他試圖尋找新工作，但碰上年齡與人脈的高牆，始終找不到合適的職缺。

日媒指出，A先生的遭遇，並不是個案。在變化劇烈的時代，還在說著「以前是這樣」或「我就這種做法」的人，終將在組織中失去立足之地。特別是「因為我年紀大、資歷深所以應該被尊重」這種價值觀如今已完全行不通。現在更重視的是不論年齡，是否能在團隊中和諧共事？是否能放下階級、尊重他人？另外，不能忽略的是「部下終將變成上司」這項現實。在少子高齡化加劇、年輕人變得更寶貴的今天，職場上越來越多時候是聽從年輕人的聲音。如果無法尊重年輕上司、無法與其建立關係，光這一點就足以被排除在戰力之外。

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