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金管會挺高雄亞資中心 彭金隆加速建構「境外資產管理平臺」

2025/07/22 16:31

金管會主委彭金隆（右）今天7月22日出席「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，左為高雄市長陳其邁。（記者王孟倫攝）金管會主委彭金隆（右）今天7月22日出席「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，左為高雄市長陳其邁。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆於今天（7月22日）出席「亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮」，他表示，金管會將加速建構「境外資產管理平台」（OAMU），整合現有的OBU、OSU與OIU三類金融平台資源，打造具一站式功能的跨境資產管理服務中心，打造具全球競爭力的亞洲資產管理中心。

今天包含銀行、保險業及投信投顧業共48家金融機構，參與這場高雄專區揭牌典禮。彭金隆致詞表示，34年前，他自左營退伍，自那時起，從未想過去半年如此頻繁造訪高雄，但每一次來都倍感喜悅；今日能在港都高雄，與各位共同見證「亞洲資產管理中心高雄專區」正式揭牌，他深感榮幸。

彭金隆表示，感謝高雄市長陳其邁與市府團隊的全力支持，金管會近年來積極推動多項金融措施，更有14家銀行、6家投信投顧公司與3家保險公司加入第一波進駐高雄專區，這些都顯示政府落實，「兩年有感、四年有變、六年有成」的階段目標決心。其中，金管會更謝謝高雄市政府，積極提供行政助力，最終促成「金融示範專區」的落地，此成果體現地方與中央攜手推動台灣經濟的努力，也成為政府發展亞洲資產管理中心的指標性計畫之一。

彭金隆指出，金管會將加速建構「境外資產管理平台」（OAMU），整合現有的OBU、OSU與OIU三類金融平台資源，打造具一站式功能的跨境資產管理服務中心，為境外客戶提供更完整、全面的服務內容。他強調，相關政策不會閉門造車，金管會將設立常態性的產業諮詢平台。

在制度推動上，金管會將建立三層級推動架構：第一是決策層級由行政院統籌跨部會協調；第二是執行層級由金管會設立政策執行小組，負責法規調適與政策落實；第三是服務層級，由證交所統籌設立亞資中心推動辦公室，整合周邊機構、配置專職人員，提供實質業務支援。

此外，金管會表示，專區金融機構須遵守市場紀律與秩序，避免不當競爭與銷售行為；金管會將密切關注董事會與管理階層的內部監督，確保市場穩健發展。

彭金隆強調，展望未來，台灣資產管理業將邁向「國際化、專業化、園區化」。我們具有產業競爭力、民間財富充沛與投資動能強勁等優勢；高雄專區正是推動業務創新、資金流動與人才匯聚的起點，也是金融動能由南向全台延伸的第一步。我們期待這條以高雄出發的金融資源，能灌溉在地經濟並輸出全台，為國家注入成長動能。

金管會指出，感謝陳市長與高雄市政府展現高度執行力，促成專區順利揭牌，讓我們攜手合作，打造具全球競爭力的亞洲資產管理中心，使台灣在國際金融舞臺上佔有一席之地，金管會將成為高雄最堅強的後盾。

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