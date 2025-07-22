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亞洲資產管理中心高雄專區啟動揭牌 23家獲准進駐

2025/07/22 15:30

亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮。 （記者葛祐豪攝）亞洲資產管理中心高雄專區聯合揭牌典禮。 （記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕亞洲資產管理中心高雄專區已於7月正式營運，今天（22日）下午由市長陳其邁與金管會主委彭金隆，共同為高雄專區揭牌。目前共有23家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行、6家證券投資信託公司、3家保險公司。

金管會與高市府合作設置「亞洲資產管理中心高雄專區」，是全台第一個示範專區，今天下午由金管會主委彭金隆率國內銀行、保險、券商及投信投顧等48家業者，在高雄舉行聯合揭牌典禮，由陳其邁逐一頒發啟動證牌、彭金隆核發專區營業據點試辦業務許可證。

陳其邁表示，金管會自去年9月正式推動「亞洲資產管理中心」，並選定高雄作為首個示範專區，以高速行政效率進行及鬆綁法規；市府同步配合劃定並公告專區範圍；串連亞洲新灣區與中正路金融聚落。自去年12月至今，已有54家金融機構與市府簽署MOU，金管會也核准23家金融業者，於7月起陸續啟用營運。

陳其邁發豪語說，亞洲資產管理中心高雄專區的競爭對手是香港、新加坡，市府期待加速「引資」，藉此平衡南北金融發展，加速吸引海外資金與專業人才回流。

陳其邁（左）與金管會主委彭金隆（右）逐一頒發業務許可證給金融業者。（記者葛祐豪攝）陳其邁（左）與金管會主委彭金隆（右）逐一頒發業務許可證給金融業者。（記者葛祐豪攝）

金管會主委彭金隆說，過去1年已推動多項金融措施，包括鬆綁28項金融法規、開放私人銀行業務，可承作高資產業務的銀行擴增至18家等。此次高雄專區設立更具指標意義，目前已有14家銀行、6家證券投資信託及證券投資顧問公司、3家保險公司獲准進駐試辦業務。

國泰世華私人銀行執行長傅伯昇表示，將憑藉在香港、新加坡等國際市場的經驗，待攜手高雄共創亞洲資產管理的新藍海；台北富邦銀行總經理郭倍廷表示，看好這次金管會開放業務，北富銀高雄專區據點已於7月初正式啟動，開辦首週即吸引當地高資產客戶探詢新開放業務項目。

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