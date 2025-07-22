李嘉誠巴拿馬賣港喪失主導權？彭博曝中遠集團要求擁有否決權

彭博曝中遠集團要求擁有巴拿馬賣港否決權（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團今年3月初，宣佈將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，彭博最新消息指出，中國遠洋集團（COSCO）將加入港口收購，並要求在接管43個港口的實體中擁有否決權或同等權力，其中包括巴拿馬運河沿岸的兩個具有重要戰略意義的港口。

中遠集團的要求標誌著1項已成為中美競爭代表交易的最新轉折，此前川普總統將該交易描述為巴拿馬運河回歸美國影響力。

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知情人士補充說，中遠集團認為，這些權利對於阻止任何可能損害中國利益的決定是必要的。

知情人士稱，李氏長江和記實業及包括貝萊德在內的原買家集團，已同意中遠集團應擁有該業務的充分信息訪問權限。但他們表示，關於中遠集團在財團中擁有的權力談判仍在進行中，尚未做出最終決定。

一些人表示，長江和記與財團之間為期145天的獨家談判期可能會在7月27日到期，中遠在財團中的角色細節可能會在9月底之前確定。

中遠沒有回應電話和傳真的置評請求；長江和記和記和Aponte 家族控制碼頭投資的MSC地中海航運公司沒有回應單獨的置評請求；貝萊德拒絕置評。

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