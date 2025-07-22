現在買台積電股票還來得及嗎？外媒全說明

外媒指出，從業績成長、產業技術、人工智慧領域贏家，以及市場估值層面來看，現在買入台積電股票還不會太晚。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電公佈強勁的第2季業績並發布樂觀前景後，股價上漲，今年迄今已上漲近25%。現在買進台積電還來得及嗎？外媒The Motley Fool報導，從業績成長、產業技術、人工智慧領域贏家，以及市場估值層面來看，現在買入台積電股票還不會太晚。

首先是市場上對晶片先進製程的需求，看不到任何放緩跡象。台積電憑藉規模和技術專長，已確立其在半導體價值鏈中不可或缺的地位。該公司在先進晶片製造領域佔據絕對的領先地位，其收入越來越多來自其領先的製程。第2季度，7奈米及以下營收佔74%，高於去年同期的67%。其最新的3奈米技術佔晶圓總營收的24%，高於去年同期的15%。

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人工智慧晶片再次成為台積電營收成長的最大驅動力，高效能運算 （HPC） 業務佔本季營收的60%。 HPC營收季增14%。去年同期，該業務占公司營收的52%。這推動台積電營收成長44%，達到301億美元。其每股美國存託憑證（ADR）收益從去年的1.48美元飆升67%，至2.47美元，以當地貨幣計算的每股收益增長61%。

其次，台積電再次實現了強勁的年比毛利率成長；儘管公司面臨匯率逆風以及亞利桑那州新晶圓廠投產帶來的稀釋，但毛利率仍較去年同期成長540個基點至58.6%。

由於匯率因素以及其在美國和日本的新工廠進一步擴產，預計第3季毛利率將降至56.5%。此外，台積電也預計，其台灣以外的晶圓廠每年將對其毛利率產生約2%至3%的負面影響，並在後期擴張階段擴大至每年3%至4%。

展望未來，台積電預測第3季營收將在318億美元至330億美元之間，年增約38%。該公司預計第3季營業利潤率將在45.5%至47.5%之間。

再者，台積電上調全年營收預期，目前預計增幅為30%，高於先前「接近20%左右」的預期。公司指出，人工智慧需求的加速成長是關鍵驅動力，並指出資料中心訂單與3個月前相比已有顯著成長。該公司也提到了自主研發人工智慧專案的強勁發展勢頭。這轉化為對其尖端3奈米和5奈米晶片技術的強勁需求。

儘管對半導體的關稅和貿易政策擔憂依然存在，但事實是，世界上沒有其他晶圓代工廠擁有台積電這樣的規模和技術專長。因此，台積電將繼續生產大多數先進晶片，並且是最有可能繼續受益於持續的人工智慧基礎設施建設的公司之一。

雖然該公司預計海外擴張將帶來一些毛利率壓力，但其強大的定價能力也使其未來幾年的業績有望實現驚喜。此外，美國近期改變政策，允許輝達和超微向中國銷售部分晶片，也有望使台積電從中受益。

同時，台積電的股價估值仍具有吸引力，根據分析師對2025年的預測，其預期本益比為26倍，本益比與成長率之比（PEG）約為0.7。 PEG低於1的股票通常被認為估值過低。

總而言之，台積電將繼續成為長期贏家，現在買進該股票還不算太晚。台積電（2330）22日在台股下跌20元來到1130元；台積電ADR在美股21日收盤價238.85美元。

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