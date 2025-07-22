郭智輝自評救災100分？經部駁斥

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕媒體與部分政治人物指稱經濟部長郭智輝「自評救災100分」，經濟部對此澄清，郭智輝並非評論自身表現，而是在肯定第一線台電及各單位搶修團隊的投入與辛勞。

經濟部強調，郭智輝並未自評政府整體救災表現為100分，而是在回應立委質詢時，肯定第一線台電及各單位搶修團隊日以繼夜的投入與辛勞，形容其「努力的程度100分」，此意明確聚焦肯定台電及相關人員的努力，可惜卻遭片面截取與扭曲，與本意明顯不符。

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經濟部續說，郭智輝會中提及「921地震」，是在立委提問時主動引用自身921災區經驗，依答詢脈絡延續回應，強調的是政府無論面對何種災害，始終全力投入、全速搶修，台電的努力不容抹煞，並無意拿不同災害進行比較，對於表達上可能造成的誤解，郭智輝已在現場向立委當面說明。

經濟部表示，對於有心人士操作風災議題進行各種政治攻擊，甚至對第一線搶修團隊貶抑、否定其努力，經濟部表達遺憾，並呼籲外界在檢視政府作為的同時，應能給予第一線救災人員更多理解與支持。

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