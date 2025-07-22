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傳蘋果研議收購Perplexity AI 大摩：不太可能

2025/07/22 14:49

美國科技大廠「蘋果（Appl）」近來傳出擬收購AI新創公司Perplexity AI，以強化其搜尋引擎等服務佈局。（示意圖，路透）美國科技大廠「蘋果（Appl）」近來傳出擬收購AI新創公司Perplexity AI，以強化其搜尋引擎等服務佈局。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技大廠「蘋果（Apple）」近來傳出擬收購AI新創公司Perplexity AI，以強化其搜尋引擎等服務佈局，消息一出，引發業界關注。然而，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）在近日出具的報告指出，蘋果無意涉足搜尋引擎市場競爭，不太可能收購Perplexity AI。

綜合媒體報導，根據消息人士透露，蘋果公司內部正在討論是否要收購Perplexity AI，但目前討論仍處於相當初期的內部規劃階段，蘋果尚未正式對Perplexity AI提出正式的收購邀約，但雙方在過去幾個月內已有多次會面，因此亦不排除以策略合作方式推進。

報導指出，Perplexity AI是近年快速崛起的AI新創公司之一，公司主打以類似ChatGPT的問答方式快速整理資訊來源，並且生成簡明答案，讓使用者能更快了解，找到所需資訊。

有觀點認為，蘋果收購Perplexity AI，至少能在AI競賽中，稍微解決蘋果目前劣勢的局面。像是蘋果若能把Perplexity AI技術導入Safari或Siri，將可大幅強化其服務在人工智慧搜尋領域的競爭力。

對此，大摩有不同看法。大摩分析師伍德林（Erik Woodring）近日在一份投資人報告中指出，認為蘋果收購Perplexity AI的想法是「誤導性的」，因為蘋果並沒有打算在搜尋引擎市場中競爭。

伍德林在報告中承認，蘋果在AI領域確實面臨挑戰，並預料蘋果第3季不會帶來太多與Apple Intelligence相關的更新，中國市場的進展也不會有任何更新。但伍德林認為，蘋果利用AI驅動功能的能力仍是一種長期戰略。

蘋果將於7月31日公布公司2025年第3季財報。伍德林預期，蘋果硬體與服務業務將展現穩健表現，因此給予蘋果股票「加碼（Overweight）」評等，並維持235美元（約新台幣6925元），高於匯豐銀行（HSBC）的220美元（約新台幣6483元）與摩根大通（JPMorgan）的230美元（約新台幣6778元）。

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