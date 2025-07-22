達明瞄準新一波機器人浪潮 功安模組明年正式放量

達明營運長黃識忠指出，旗下功能安全模組已完成產品封裝設計，目前正由合作客戶進行整合測試與安規驗證。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕協作機器人廠達明（4585）持續佈局功能安全模組市場，預計今年第4季釋出首批樣品，2026上半年進入少量出貨階段，並於下半年進一步放量。此外，目前公司也已整合輝達（NVIDIA）第一代AI模型，並同步開發第二代架構，瞄準下一波人形機器人產業化浪潮。

達明營運長黃識忠指出，旗下功能安全模組已完成產品封裝設計，目前正由合作客戶進行整合測試與安規驗證。由於全球尚未對功能安全模組強制認證，因此客戶端可先導入應用並視情況補強安規認證程序，預估2025年底可出樣、2026年初開始小量交貨，初期每月約落在100至200台之間，待客戶端驗證與需求明確後，2026年下半年正式放量。

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黃識忠觀察，目前已有數家國際客戶針對達明產品進入反覆測試與模組磨合階段，量產節奏明確，「現在送樣就等於進入實質銷售流程」，搭配歐美市場對安全要求逐步收緊，未來功能安全模組有望成為人形機器人市場的重要門檻之一。

在AI整合進度方面，達明已將輝達第一代AI模型導入自家模組，實現AI決策、運動控制與功能安全「三合一」的整合設計。公司也正在與輝達合作開發第二代AI系統，預期可提供更高階的即時判斷與自主學習能力，未來將擴大應用至人形機器人與機器狗等多種型態的自主設備。

「目前市面上許多機器人仍靠遙控操作，不是真正的AI機器人」，黃識忠直言，AI模型要能與感測器、運動驅動與安全防護架構深度整合，才能應對複雜場景與不可預期事件，公司目標是協助業者快速構建具備商業化水準的智慧機器人平台。

台灣民主供應鏈擁利多

黃識忠強調，相較於中國業者以量取勝、強調展示型產品，台灣在功能安全、資安與關鍵零組件供應方面具備明顯優勢。達明現階段已可提供完整的模組解決方案，內容包含AI決策核心、運動控制器、功能安全架構、伺服驅動器與減速機，並可整合視覺系統，直接交由機器人品牌商進行機構設計與應用開發。

此外，受限於地緣政治與供應鏈可信度考量，美國與歐洲市場已開始逐步排除中國來源的核心模組。達明看好台灣將因「可信的民主供應鏈」角色而受惠，未來不僅要搶占人形機器人商機，也將持續強化在功能安全與AI整合領域的技術主導地位。

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