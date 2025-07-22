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特斯拉首間餐廳開幕！民眾大排長龍、有機器人服務

2025/07/22 12:52

特斯拉首間主題餐廳Tesla Diner & Drive-In開幕。（法新社）特斯拉首間主題餐廳Tesla Diner & Drive-In開幕。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國電動車龍頭特斯拉首間主題餐廳Tesla Diner & Drive-In，於加州洛杉磯好萊塢當地時間21日下午4時20分開幕了！現場除了許多民眾前來嘗鮮之外，還有機器人提供服務，可以說是科技感十足。

許多民眾在外面排隊等待開幕。（法新社）許多民眾在外面排隊等待開幕。（法新社）

《NBC》報導，由於不清楚開幕的確切時間，許多人都是一大早前來排隊，使得外面出現長長的人龍，在經過長時間等待後，終於等到特斯拉餐廳開門讓人進入。

餐廳入口處。（法新社）餐廳入口處。（法新社）

特斯拉餐廳菜單由知名大廚格林斯潘（Eric Greenspan）來設計，主打炸雞鬆餅、烤起司和鮪魚三明治等餐點，還有主題式產品例如「特斯拉漢堡」。

特斯拉餐廳服務員穿著溜冰鞋。（圖擷自@SterlingLyra「X」帳號）特斯拉餐廳服務員穿著溜冰鞋。（圖擷自@SterlingLyra「X」帳號）

民眾踏入餐廳後，就有穿著溜冰鞋的服務員過來接待，也可以利用自助點餐機自行購買，現場還有特斯拉人形機器人Optimus在裝爆米花並分送給顧客。

特斯拉首間餐廳開幕！民眾大排長龍、有機器人服務特斯拉人形機器人在現場服務。（圖擷自@ginopinozzz「X」帳號）

居住在加州博蒙特（Beaumont）的哈默（Vera Hammar），和丈夫、女兒開了80英里（約128公里）來到餐廳，她們全家都是特斯拉的狂粉，目前一共擁有4輛特斯拉車款，其中包括1台電動皮卡Cybertruck，哈默直呼這間餐廳真的是太獨特了，讓她感到非常喜歡。

特斯拉餐廳點餐平板。（圖擷自@MarioNawfal「X」帳號）特斯拉餐廳點餐平板。（圖擷自@MarioNawfal「X」帳號）

特斯拉首間餐廳開幕！民眾大排長龍、有機器人服務特斯拉漢堡盒外型做成車子的形狀。（圖擷自@Iammdshohag「X」帳號）

特斯拉餐廳的各式餐點。（圖擷自@2zero3eight「X」帳號）特斯拉餐廳的各式餐點。（圖擷自@2zero3eight「X」帳號）

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