達明看好人形機器人升溫 10年達汽車產業規模

達明看好未來3至5年內，人形機器人將可望率先在高附加價值的產線與服務場域看到密集應用。（達明提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕人形機器人話題持續升溫，協作機器人廠達明（4585）認為，這項技術雖在硬體構型上快速突破，但要真正落地仍須克服智慧化與成本兩大門檻。未來3至5年內將可望率先在高附加價值的產線與服務場域看到密集應用，10年之後可望形成如汽車產業般的巨大市場規模。

達明指出，現階段人形機器人要全面落地，最大的挑戰在於整機成本與智慧程度都需達到一定水準，「不是能走能動就可以量產商轉」。現有開發者多以展示功能為主，一旦進入實際運用，常因演算法不夠成熟、感測器配置不當而導致卡關，「即便團隊人選、規劃方向都對，也可能不如預期。」

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針對市場期待的落地時間點，達明觀察，若能克服上述兩點瓶頸，預估3至5年內將在少數特定場域看到實質部署，尤其是毛利率較高、能夠支撐新技術成本的產業，例如智慧產線、醫療服務與高端物流等，將會是早期應用的主戰場。

展望10年後的長線市場，達明預測，隨著技術成熟與應用模組清晰化，有望催生類似汽車產業規模的市場體系，但強調「不一定要長得像人類才叫人形機器人」，未來機器人將更聚焦實用功能，例如整合AI與感測能力的單臂系統、能在複雜場域運作的半擬人裝置，這類設計不僅能大幅降低進場門檻，也有助提升安全性。

在觀察競爭者方面，達明指出，中國地區近年興起一波人形機器人熱潮，多數開發案以學術單位、研究用途為主，產品強調外觀與動作表現，但「走得動不代表用得上」，加值服務與實際場景解決能力才是客戶買單的關鍵。

「我們不是做展示型產品，而是解決問題的解方。」達明強調，若只販售硬體本身，長遠來看難以突圍，必須結合影像辨識、物件識別與人機協作流程等應用，才能真正進入產線與服務業。在公司進程方面，達明近期已完成上市申請，預計於第3季初掛牌，未來也將加快在多國市場推廣模組化機器人與應用方案，持續拓展國際營運版圖。

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