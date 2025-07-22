上一波預售屋解約潮 多個重劃區整個建案退光光

目前房市真的不好，很多建商都已經不推案。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近期新建案解約潮成民眾關注話題，但有房產業者指出，其實現在房價只是鬆動，還沒有明顯跌勢，解約戶其實不算多，而回顧新建案最大解約潮出現在2015至2017年，當時淡海新市鎮、青埔、八德擴大重劃區，甚至新莊頭前、副都心重劃區都出現整個建案都快解光光。

跌價15%引爆預售屋解約大潮

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，2015至2017年時他還在新建案市調機構，當時因為平均房價跌幅高達15%，甚至重劃區的新建案都重新評估售價再出，下修幅度更高達兩成，導致預售屋解約在重劃區蔓延。

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尤其新莊、淡海、青埔，甚至八德擴大重劃區等推案量大的區域，已購戶只能認賠解約殺出，不但出現整個建案退光光，甚至還出現預售屋已購戶因賠太多在建案現場鬧自殺的情形。

至於，現在預售建案解約情況，海悅國際總經理王俊傑認為其實很少，不過，他直指目前房市真的不好，很多建商都已經不推案，因此，希望房市不要再出現亂喊價格，而且若建商能夠將本求利，只要民眾實質感受負擔得起，自然就會出手買房。

而對於近期不少新建案推出「送裝潢」、「讓利」等促銷活動，王俊傑認為，這些都只是口號，真正能讓民眾買單其實是能接受的房價，且對於實質購屋民眾，其實都會盡量配合需求。

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