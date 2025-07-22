台股開盤》台積電點火登史高1160元 指數翻紅漲逾130點

台積電點火登史高1160元，指數翻紅漲逾百點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週一僅道瓊收小黑，其餘3大指數皆收紅，不過，台股週二受台積電開盤下跌，指數開盤跌38.9點，以23301.66點開出，不過在聯發科、世芯-KY、M31等IC設計、矽智財，及英業達、台達電、光寶科等AI股，與航運、水泥、生技等傳產股走揚下，指數一度翻紅，早盤指數在平盤上下震盪，不過，在台積電買盤進場點火，股價快速急拉，再度來到歷史新高1160元，大盤指數也跟著漲逾130點，來到23478點。

美國Alphabet和特斯拉（Tesla）等科技巨擘本週將公布財報，加上投資人看好可能有貿易協議降低美國關稅措施對經濟造成的衝擊，種種因素激勵美股。美國華爾街主要指數21日大多收漲，其中標普與那指創新高，僅道瓊微跌。

請繼續往下閱讀...

道瓊工業指數微跌19.12點或0.04%，收44323.07點。

標準普爾500指數小漲8.81點或0.14%，收6305.60點。

那斯達克指數上漲78.52點或0.38%，收20974.18點。

費城半導體指數小升6.80點或0.12%，收5739.42點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法