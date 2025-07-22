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「PARC」炒熱美股、資金湧入「這4檔」股票 ! 小摩警告：非常危險訊號

2025/07/22 10:36

小摩指出，市場資金湧入所謂的高貝塔值股票，對市場來說是個「危險訊號」。（路透）小摩指出，市場資金湧入所謂的高貝塔值股票，對市場來說是個「危險訊號」。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股徘徊在歷史高點附近，《CNBC》名嘴克萊默（Jim Cramer）再度感受到「錯失恐懼」（FOMO），順勢推出全新股票縮寫「PARC」，這代表Palantir、Applovin、Robinhood 和 Coinbase。《晨星》指出，這4檔股票有個共通點，都是仰賴市場資金動能支撐股價上漲；尤其是Palantir，更是典型的市值與基本面脫鉤的代表。

事實上，市場正對這類高貝塔值股票（即波動幅度遠超過基礎市場的股票）的熱烈追捧，讓許多分析師感到擔憂。對此，JPMorgan分析師布賈斯（Dubravko Lakos-Bujas）在週一發布的報告中表示，今年以來已有3次「投資風格擁擠交易（crowding）」異常現象。

據報導，今年1月份，投資人蜂擁進入「高品質成長+大市值」股票，主要是他們希望持有與AI相關的公司。4月份，隨著對AI支出過度的擔憂市場情緒，以及關稅引發的資金憂慮，投資者轉向轉向利率、被認為更安全的股票。但現在，風向又轉到了高Beta（高波動）族群，而且這波擁擠來得更猛更快。

所謂高Beta股，是指「價格波動遠大於整體市場的股票」。

JPMorgan認為，這波資金湧入是多重因素疊加的結果，包括市場預期「金髮女孩情境」（經濟剛剛好、聯準會開始降息）、關稅議題暫時沉寂，以及法人機構對高槓桿、高投機性的標的興趣上升。但問題是，這波擁擠來得太快、太急、太沒防備。

JPMorgan指出，從資金配置的25%跳到100%，只花了3個月，是30年來最快的1次。目前市場的資金追逐，並不是集中在優質股或真正的成長股上，而是投向了既投機又高波動的股票群。值得注意的是，這些股票的空頭部位正在快速減少，代表市場對回檔風險的避險意識極低。

JPMorgan整理了1份高Beta股票清單，前20名中就包含克萊默的PARC成員Palantir（PLTR）與Coinbase（COIN），其他如輝達（NVDA）、Super Micro（SMCI）、特斯拉（TSLA）等散戶愛股也榜上有名。

這場動能與基本面之爭，或許才正要開始。對投資人來說，能不能在FOMO與風險之間保持清醒，恐怕才是勝負關鍵。

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