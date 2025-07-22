台灣突被爆關稅32％ 港媒曝台企出現「2狀況」

川普尚未公布台灣最新關稅稅率。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）陸續向各國宣布最新對等關稅稅率，但台灣迄今仍未公布，近日網路上流傳1則「關稅追蹤表」，標示台灣將面臨32%的關稅，資深媒體人趙少康也聲稱，美國可能對台灣課徵高達32％關稅，港媒報導，目前已陸續有企業準備採取措施因應，包括暫停拓展業務計劃、裁員等等。

4月份川普公布對各國徵收對等關稅稅率，其中台灣將被課徵32%關稅，最新關稅措施將於8月1日施行，而迄今川普陸續向各國公布最新關稅稅率，但台灣仍未入列。

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而近期網路上流傳1則「關稅追蹤表」，標示台灣將面臨32%的關稅，資深媒體人趙少康也聲稱，美國可能對台灣課徵高達32％關稅，引起社會關注與討論。

但對此行政院昨（21）日駁斥，強調台灣迄今未收到稅率通知，台美本週將有新一輪磋商，政府會堅守國家利益原則與底線，爭取合理稅率。此外美國在台協會（AIT）21日也表示，關稅談判正在進行中，建議以美國貿易代表署、台灣官員等官方資訊為準。

《南華早報》報導指出，近日由2個立場偏向台灣在野黨的智庫，所發布的中期評估報告發現，超過一半與美國有貿易關係的台灣企業，都預計新關稅將帶來衝擊。

報導表示，研究涉及238家公司的調查。假設關稅為10%，近60%的受訪企業表示，營收只會發生微小變化、不會有太大影響；但若關稅是20%甚至更高，超過一半的受訪者則都預計，損失將達到10%至30%，其中26%的受訪者甚至預計損失將超過30%，對中小企業的衝擊將尤為嚴重。

報導引述研究數據，顯示在面對川普關稅的可能影響時，至少4分之1的台灣企業暫停了擴張計劃，5%的企業已開始裁員，意味著它們正在為最壞情況做準備，一旦華府最終確定關稅清單，失業、延遲投資、生產轉移的情況可能會加劇。

報導提到，日本和韓國將分別被課徵25%的關稅，而台灣的稅率尚未公布，引發了人們的焦慮，而近來網路流傳的「32%」版本雖非官方公布，但已引發各行各業恐慌。

報導指出，外界擔憂的焦點在於，傳聞中的「32%」關稅是否會正式生效，對此，台灣經濟部長郭智輝回應稱，談判仍在進行中，尚未收到華府正式通知，並強調了台灣的戰略價值，台積電在亞利桑那州數十億美元的投資等等，都是日本和韓國不具備的條件，樂觀表示台灣的稅率應該會更好，政府非常努力在爭取更好的協議。

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