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制裁使柴油供應下降？國際油價跌了

2025/07/22 09:11

週一（21日）國際油價下跌。（法新社資料照）週一（21日）國際油價下跌。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預計歐洲對俄羅斯石油的最新制裁，對供應的影響微乎其微，但投資者擔心柴油供應可能下降，週一（21日）國際油價下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌14美分，或0.2%，至每桶67.20美元。

布蘭特原油期貨下跌7美分，或0.1%，至每桶69.21美元。

歐盟上週五批准針對俄羅斯的第18輪制裁方案，以抗議其在烏克蘭發動戰爭。該方案也將印度的納亞拉能源公司（Nayara Energy）列為制裁對象，因該公司是購買俄羅斯原油並提煉成品油的出口商。

Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示：「目前市場認為，供應仍將以某種方式進入市場，所以沒有太多擔憂。」

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）上週則表示，俄國對制裁已產生一定的免疫力。此前，美國總統川普威脅稱，除非俄羅斯在50天內同意達成和平協議，否則將對俄羅斯出口商品的買家實施制裁。

荷蘭國際集團（ING）分析師表示，該方案中可能產生影響的部分是歐盟禁止在第3國進口俄羅斯石油加工的成品油，但ING表示，這可能難以監控和執行。

分析師表示，週一下午交易中，投資人對制裁措施導致的柴油供應擔憂，抑制了油價的部分跌幅。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「隨著時間的推移，柴油裂解價差開始大幅走強，這表明市場不能忽視俄羅斯石油供應若中斷恐削減柴油供應的事實，這似乎給了我們今天的一些支撐。」

而上週五石油公司貝克休斯（Baker Hughes）表示，美國上週運行的石油鑽井平台數量減少2個至422個，為2021年9月以來的最低水準。

StoneX分析師霍德斯（Alex Hodes）在週一報告中表示：「今年餘下時間，以石油為主的鑽探活動預計將保持在低位。不過，我們的油價遠未達到導致投資大幅回落的水準。」

美國對歐盟進口產品徵收的關稅將於 8 月 1 日生效，Again Capital合夥人基爾杜夫（John Kilduff）表示，美國關稅可能對石油需求和經濟活動產生負面影響。

IG市場分析師西卡默爾（Tony Sycamore）表示，如果石油庫存數據顯示供應緊張，可能會為油價帶來一些支撐。

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