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黃仁勳點「光明燈」! 中國機器人募資大爆發 京東、美團瘋狂「掃貨」

2025/07/22 12:23

中國網路大廠搶著投資機器人企業，​​包括京東、美團以及阿里巴巴、騰訊均積極布局。（資料照）中國網路大廠搶著投資機器人企業，​​包括京東、美團以及阿里巴巴、騰訊均積極布局。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日出席北京鏈博會表示，AI下一波浪潮是機器人系統，在未來十年中，工廠將由軟體和 AI 驅動，協調人機合作的機器人團隊，生產由AI主導的智慧產品，此番話引爆機器人產業投資浪潮。

據報導，中國網路企業京東昨（21日）宣布，將領投3家具身智慧企業，包括千尋智能Pre-A +輪、眾擎機器人的A1輪，以及逐際動力的戰略輪，引發中國科技產業震動。

綜合中媒報導，目前由中國網路巨頭主導的科技競賽，正重塑全球機器人產業格局。其中，京東投資的眾擎機器人估值已達45億元人民幣（約新台幣184.2億元），在1年內完成5輪融資，累計募資已近14億元人民幣（約新台幣57.3億元）。

至於千尋智能則是成立僅1年半便吸金近14億元人民幣，而逐際動力的全尺寸人形機器人已完成量產準備，將與京東在零售物流領域展開深度合作。

除了京東的最新表態，美團在過去的2個月裡也投資了它石智航、星海圖、自變量機器人等項目。其他的中國科技大咖，如阿里、騰訊同樣加速佈局。據了解，中國機器人製造商宇樹科技在6月完成C輪融資，就是由阿里與騰訊共同領投，而螞蟻集團更已設立具身智能子公司「螞蟻靈波科技」。

數據顯示，京東在618檔期的銷售期間，智慧機器人銷售額年增17倍，顯示具身（Embodied Intelligence）智慧賽道正成為電商巨頭的新戰場。專家指出，目前具身智慧產業仍處於商業化初期，演算法、供應鏈和成本控制是主要瓶頸。中國網路巨頭入局機器人產業，不僅帶來資金，更提供演算法支援、場景測試和產業資源整合。

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