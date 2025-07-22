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6天暴漲312％！這檔網紅妖股正在複製1999年狂歡

2025/07/22 10:28

美房地產科技公司OpenDoor在6個交易日暴漲312%，已成為最新美股“網紅”。（美聯社資料照）美房地產科技公司OpenDoor在6個交易日暴漲312%，已成為最新美股“網紅”。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美房地產科技公司OpenDoor在6個交易日暴漲312%，已成為最新美股“網紅”，報導指出，OpenDoor暴漲源自於社群媒體推手建議和Reddit論壇熱議，以及24%空頭部位為軋空提供燃料，分析師將當前散戶狂歡比喻為1999年網路泡沫，並警告波動性有其兩面性，大規模網紅股漲勢總會退潮。

外媒報導，OpenDoor股價在短短6個交易日內從1美元左右狂飆至最高4.97美元，漲幅高達312%，週一（7月21日）盤中一度飆升121%，交易量激增至19億股，較3個月平均水平暴漲1700%，由於波動劇烈，該股盤中一度被暫停交易。

OpenDoor此輪飆升始於多倫多對沖基金EMJ Capital創辦人Eric Jackson在社群媒體平台X上的一系列買進建議。

該股隨即在Reddit的WallStreetBets論壇和Stocktwits平台引發熱議，週一下午成為Stocktwits上交易最活躍的股票。

根據彭博數據，OpenDoor空頭部位佔自由流通股比例約24%，為軋空行情提供了燃料。分析師指出，此現象與2021年GameStop事件如出一轍，當時散戶投資人透過Reddit等平台集結，推動小型股劇烈波動。

除OpenDoor外，其他網紅股也表現強勁，QuantumScape過去1個月上漲近200%，Bit Mining同期漲幅達87%，此外，Beyond Inc.、Beyond Meat和Virgin Galactic等股也出現明顯漲幅。

Miller Tabak + Co策略師Matt Maley表示，散戶正像1999年一樣狂歡，一些新晉網紅股的走勢與當年極其相似，OpenDoor的表現最為引人注目。

數據顯示，OpenDoor選擇權交易量週一創下新高，超過340萬份合約，較上1交易日紀錄成長逾兩倍。約一半交易集中在本週五到期的選擇權上，顯示投資者押注短期波動。

最活躍的4.5美元買權平均交易規模僅11手，顯示大部分活動來自散戶投資者。當地時間下午3點後，該股在1分鐘內成交2600萬股，價格暴跌約1美元，隨後觸發熔斷機制。

Bokeh Capital Partners投資長Kim Forrest警告，波動性有其兩面性，大規模網紅股漲勢總會退潮。每筆賣出交易都有對應的買方，如果缺乏買家，價格就會下跌。

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