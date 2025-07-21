亞資中心高雄專區明啟用 金管會盼更多機構進駐

圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕明天（7月22日）亞資中心高雄專區將將揭牌，目前有14家銀行、3家壽險、5家投信投顧等，合計共22家業者已獲准進駐，另外，尚有多個金融機構申請待審中。 金管會強調，設立地方資產管理專區，是推動我國邁向亞資中心重要的一步，未來期盼有更多機構進駐到高雄。

包括：金管會主委彭金隆、銀行局局長童政彰、保險局局長王麗惠及證期局局長張振山，今天都將出席這場重要的典禮。金管會強調，推動地方資產管理專區的政策目標，不僅在於引導高資產業務與國內外資金投資臺灣核心產業鏈結，更盼透過地方資產管理專區試辦模式，建立與國際接軌之法規與產業生態環境，厚植臺灣資產管理產業之基礎。

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金管參酌香港及新加坡等地發展財富管理之經驗，已於高雄專區開放銀行試辦22項業務項目，包括保險融資、Lombard Lending等項目，未來保險商品亦將陸續接軌國際市場。

金管會表示，台灣發展亞資中心具備5大優勢，包括：第一，台灣本身具競爭力的產業優勢，半導體產業市值占比高於美國、韓國與日本等。第二，充沛的民間財富，是亞資中心的能量，台灣去年超額儲蓄達台幣3.95兆元，擁有龐大閒置資金。第三，投資動能龐大且快速上升。第四，持續成長的市場發展遠景。第五，台灣擁有大批優質專業人才。

官員指出，高雄專區自今年7月22日正式啟動，銀行試辦業務將以1年為期定期檢視試辦成果，對市場發展具有正面助益之試辦項目，將研議修正相關法規，或請金融業同業各公會等單位檢討修正相關規範，完成法規落地。

金管會強調「業務試辦有期，專區運作永續」，設立地方資產管理專區是推動我國邁向亞洲資產管理中心重要的一步，吸引更多國內外市場參與者進駐，擴大我國資產管理產業量能。

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