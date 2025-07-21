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廠商因匯率等因素溢付營業稅 財部簡化程序加速退還

2025/07/21 20:27

財政部核釋，營業人進口貨物經海關代徵營業稅，因不可歸責原因致溢付稅額，可申請核實退還。（記者鄭琪芳攝）財政部核釋，營業人進口貨物經海關代徵營業稅，因不可歸責原因致溢付稅額，可申請核實退還。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部核釋，營業人自國外進口貨物並經海關代徵營業稅，因不可歸責於營業人的原因影響國內銷售價格，例如市場價格波動、匯率變動等，致貨物進口時由海關代徵的營業稅額大於國內銷售的銷項稅額者，其溢付稅額准依「營業稅法」第39條第2項但書規定核實退還。而為加速審理作業，此類案件授權主管稽徵機關查明辦理，不用逐案報經財政部核准。

財政部表示，近期受國內市場價格波動、匯率變動等不可歸責於營業人原因影響，致營業人以較高價格報運進口並由海關代徵營業稅後，於國內以較低價格銷售，造成進口貨物由海關代徵的營業稅（屬進項稅額）高於銷項稅額情形，該等因素若無法於短期消弭，將使營業人未來各期營業稅累積留抵稅額持續增加，影響資金運用至鉅。考量此類因不可歸責於營業人的原因而產生的溢付稅額，與一般營業人正常營運下產生的溢付稅額有別，屬情形特殊，依「營業稅法」第39條第2項但書規定核實退還溢付的營業稅額，以避免營業人資金積壓；又為利營業人及早取得稅款，提升運用效率，因此通案核釋並授權各地區國稅局查明辦理，毋須逐案報財政部核准，以簡化退稅程序。

舉例說明，營業人2025年1月5日及同年3月6日進口2批貨物，經海關代徵進口營業稅分別為5萬元、7.5萬元，同年陸續於國內銷售，若第1批已全數完售，第2批銷售60%，銷項稅額分別為2.5萬元、3萬元，其已銷售部分經自行計算屬海關代徵營業稅額分別為5萬元、4.5萬元，溢付稅額為4萬元〔（2.5萬-5萬）+（3萬-4.5萬）〕，若其最近一期（2025年5-6月）的累積留抵稅額為7.25萬元，則本次可申請的退稅數額為4萬元。

財政部說明，為簡化申請程序及加速審理作業，已訂定相關申請書表格式函送各地區國稅局，營業人可依式填具並檢附相關證明文件向所在地國稅局提出申請，各國稅局局將就核符規定案件儘速核退稅額，以利其資金週轉並維持營運。

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