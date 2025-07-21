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北富銀古亭分行遷址新開幕 推出限時定存優惠活動

2025/07/21 18:47

台北富邦銀行位於台北市中正區的「古亭分行」遷址後今重新開幕。（北富銀提供）台北富邦銀行位於台北市中正區的「古亭分行」遷址後今重新開幕。（北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北富邦銀行位於台北市中正區的「古亭分行」遷址後今日重新開幕，並推出限時回饋活動，即日起至8月31日止，新開立之個人戶臨櫃以其他金融機構匯入之新資金，承作2個月美元、歐元、澳幣及日幣定存可享專屬優惠利率，台幣定存則可享最高6個月1.8%優惠利率。

北富銀表示，原古亭分行所在建物因空間條件已不符現代化服務需求，特別在鄰近地段另覓新址，全面升級服務設施與空間配置。

北富銀指出，古亭商圈發展歷史悠久，早期由博愛特區延伸而成，區內匯聚多個公家機關，包括總統府官邸、經濟部、國稅局等，展現濃厚的行政中心氛圍；且地理位置橫跨大安區與中正區交界，交通便捷，捷運路網涵蓋古亭站與中正紀念堂站，吸引眾多中小企業進駐。

此外，古亭地區也是台北市知名文教區，周邊匯聚多所國小、國中與高中，並鄰近台灣大學、師範大學、國北教等高等學府，教育資源豐富，商業機能成熟，住宅人口穩定，近年更吸引多元產業進駐，具備強勁的消費潛力與財富管理需求。

北富銀指出，古亭分行深耕在地多年，在財富管理領域表現亮眼，投資與保險業務發展均衡，服務品質深受客戶肯定。目前當地客群以教授、教師、公務員等專業人士為主，金融需求以退休規劃與稅務安排為核心，亦重視資產傳承，期望為下一代甚至第3代建立穩健的財務架構，延續家族財富。

北富銀說明，本次重新開幕，古亭分行不僅進行空間升級，導入低櫃台等友善設計，提升服務效率與客戶體驗，更將進一步整合全行資源，提供涵蓋投資理財、信託規劃、保險保障、退休準備、資產傳承及數位金融等多元服務，搭配專業理財顧問團隊，可依據客戶不同人生階段的財務需求，量身規劃資產配置與保障方案，協助穩健實現長期財務目標。

為慶祝古亭分行重新開幕，北富銀推出限時回饋活動，即日起至8月31日止，新開立之個人戶臨櫃以其他金融機構匯入之新資金，承作2個月美元、歐元、澳幣及日幣定存可享專屬優惠利率，台幣定存則可享最高6個月1.8%優惠利率。

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