晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

台達電東京新總部上線 中壢新廠週五接力開張

2025/07/21 18:44

台達電本月正式啟用日本東京新總部。（台達電提供）台達電本月正式啟用日本東京新總部。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）本月正式啟用日本東京新總部，強化在地化AI與ESG佈局，此外，集團新的中壢智慧製造工廠預計本週五（25日）進行開幕儀式。董事長鄭平表示，對應目前國際局勢的高度不確定性，企業更需重視節能與永續行動，集團將致力於從零件輸出轉型為永續智慧解決方案供應商。

台達電日本新總部已正式向產業合作夥伴釋出AI、智慧製造、e-移動與微電網等最新永續解決方案。鄭平表示，集團近年致力推動高效率與低碳創新，觀察1974年石油危機後日本快速復甦的經驗，可證明「面對危機的韌性與行動力，是企業成長的關鍵」。

品牌長郭珊珊則提到，台達將加碼投資「永續AI基礎設施」，強化全球數位轉型與節能需求，而針對日本市場策略，台達電日本公司社長華健豪表示，當地企業正面臨工廠節能、RE100承諾與勞動力不足等多重挑戰，有利於集團透過智慧自動化、AI資料中心與5G通訊基礎建設等解決方案，搶攻當地商機。

搶攻日本基礎設施市場

台達電正在藉由AI優化軟硬整合能量，並導入平台機制助力客戶提升營運效率。其中，集團在日本推出以無人機與AI技術作為基礎，輸出點檢解決方案「SKYINSPECT AI」，瞄準橋梁與太陽能板等結構物，透過飛行規劃、3D建模、異常檢出與報告輸出的一站式雲端管理，提升檢測精準度。

管理層表示，此系統運用AI影像辨識自動偵測裂縫、腐蝕與鋼筋外露等劣化問題，整合搭配橋梁、太陽能場域等專用模組，有利於定量評估結構健康狀況，並同同步自動生成檢測報告，可大幅減少人工作業。目前已安排本週三（23日）揮軍國際無人機展，進一步積極搶單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財