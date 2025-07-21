台達電東京新總部上線 中壢新廠週五接力開張

台達電本月正式啟用日本東京新總部。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕台達電（2308）本月正式啟用日本東京新總部，強化在地化AI與ESG佈局，此外，集團新的中壢智慧製造工廠預計本週五（25日）進行開幕儀式。董事長鄭平表示，對應目前國際局勢的高度不確定性，企業更需重視節能與永續行動，集團將致力於從零件輸出轉型為永續智慧解決方案供應商。

台達電日本新總部已正式向產業合作夥伴釋出AI、智慧製造、e-移動與微電網等最新永續解決方案。鄭平表示，集團近年致力推動高效率與低碳創新，觀察1974年石油危機後日本快速復甦的經驗，可證明「面對危機的韌性與行動力，是企業成長的關鍵」。

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品牌長郭珊珊則提到，台達將加碼投資「永續AI基礎設施」，強化全球數位轉型與節能需求，而針對日本市場策略，台達電日本公司社長華健豪表示，當地企業正面臨工廠節能、RE100承諾與勞動力不足等多重挑戰，有利於集團透過智慧自動化、AI資料中心與5G通訊基礎建設等解決方案，搶攻當地商機。

搶攻日本基礎設施市場

台達電正在藉由AI優化軟硬整合能量，並導入平台機制助力客戶提升營運效率。其中，集團在日本推出以無人機與AI技術作為基礎，輸出點檢解決方案「SKYINSPECT AI」，瞄準橋梁與太陽能板等結構物，透過飛行規劃、3D建模、異常檢出與報告輸出的一站式雲端管理，提升檢測精準度。

管理層表示，此系統運用AI影像辨識自動偵測裂縫、腐蝕與鋼筋外露等劣化問題，整合搭配橋梁、太陽能場域等專用模組，有利於定量評估結構健康狀況，並同同步自動生成檢測報告，可大幅減少人工作業。目前已安排本週三（23日）揮軍國際無人機展，進一步積極搶單。

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