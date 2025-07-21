渣打台北「國際私人理財中心」今開幕

渣打銀行台北「國際私人理財中心」松高分行今開幕。渣打集團財富管理及零售銀行業務與大中華及北亞區行政總裁徐仲薇（右4）、渣打銀行董事長陳銘僑（右3）、渣打銀行總經理邢保利（左4）皆親自出席。（渣打銀行提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打國際商業銀行繼今年初啟用位於台中的首座「國際私人理財中心」後，今再宣布，「國際私人理財中心」松高分行於台北市信義區正式開幕，是首度進駐北台灣的國際私人理財旗鑑據點。總經理刑保利透露，預計今年會在高雄設立第3座國際私人理財中心。

渣打銀行今舉行國際私人理財中心松高分行開幕儀式，渣打銀行董事長陳銘僑、總經理邢保利都親自出席。

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邢保利表示，台灣是渣打集團全球財富管理市場的前3大之一，是渣打集團持續推動財管業務成長的重要關鍵。渣打銀行繼今年初台灣首家「國際私人理財中心」在台中啟用後，進一步在台北市信義區開設新據點，擴大高端財富管理版圖。他指出，未來除了持續優化分行網絡，也同步升級財富管理解決方案，滿足台灣高資產客戶的財富管理需求。

著眼於台北市蓬勃的商業能量與高端財管市場需求，渣打銀行「國際私人理財中心」松高分行為往來資產達新台幣3000萬元以上的優先私人理財客戶，打造兼具隱私與尊榮的財富管理服務。

渣打銀行觀察到，高資產客戶對於財富管理的期待，除了專業諮詢建議，更重視全方位服務體驗。因此，渣打「國際私人理財中心」松高分行設有高度隱密性的尊榮會議室、多功能理財區及貴賓接待區；並配有專業財富管理顧問團隊，提供一對一財務諮詢，量身打造兼顧資產配置、財富傳承、投資諮詢與國際金融服務的整合性方案。此外，更涵蓋高資產客戶在生活各層面需求，提供機場接送與精緻美饌餐飲等高端服務，與子女教育海外營隊及多元主題專家講座等。

渣打銀行表示，「國際私人理財中心」松高分行導入數位互動設備與智能理財工具，協助客戶靈活掌握趨勢。整體空間細節與服務質感，充分展現渣打銀行為台灣高資產客戶打造尊榮服務的承諾。

此外，渣打銀行積極響應金管會「亞洲資產管理中心」政策，年初獲准開辦高資產業務後，陸續在台中與台北開設「國際私人理財中心」，擴大高端財管服務版圖。本月初也已正式開辦「資產管理專區」試辦業務，整合全球資源與專業團隊，為高資產客戶啟動國際布局。

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